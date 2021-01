Dansk Erhverv køber ikke argumentation om, at udvidet reklamationsret vil føre til mere holdbare produkter.

De nuværende regler med to års reklamationsret er en god balance mellem forbrugernes rettigheder og virksomhedernes forpligtelser.

Det mener erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, som er imod Forbrugerrådet Tænk og FDM's forslag om at udvide reklamationsretten på blandt andet biler, hvidevarer og elektronik fra to år til seks år.

- Derudover mener vi, at jo mere et produkt bliver brugt, jo sværere vil det være at afgøre, om de problemer, der er med det, skyldes slid. Eller om der er tale om en fejl, der var der på købstidspunktet.

- Så vi frygter, at det vil føre til endnu flere sager i Forbrugerklagenævnet og lignende steder, hvor man skal drøfte, om et produkt bare er slidt, eller om det rent faktisk led af en mangel, siger Bo Dalsgaard, chefkonsulent ved Dansk Erhverv.

Reklamationsretten er den periode, hvor man som forbruger har ret til at klage over et produkt, der går i stykker på grund af en fejl, som allerede var der, da man købte produktet.

Forbrugerrådet Tænk argumenterer for, at en forlænget reklamationsret vil medføre, at producenter vil lave produkter, der holder længere.

Men den argumentation køber Dansk Erhverv ikke.

- Vi er ikke overbeviste om, at produkterne bare går i stykker til højre og venstre. De seneste tal, vi har fra Energistyrelsen om holdbarhed, siger, at hvidevarer holder mellem 10 og 14 år i gennemsnit. Så vi synes ikke, at der er evidens for, at de bare går i stykker inden for meget kort tid.

- Vi har ikke set noget dokumentation for, at en længere reklamationsret vil føre til, at produkterne holder længere, siger Bo Dalsgaard.

Forslaget fra Forbrugerrådet Tænk og FDM, bilejernes forbrugerorganisation, kommer som optakt til, at folketinget de kommende måneder skal tage stilling til mulige ændringer i købeloven. Herunder reklamationsrettens længde i Danmark.

SF bakker forslaget op.

- Generelt skal vi til at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) i en skriftlig kommentar.

- Og her kan en udvidet reklamationsret være et godt tiltag - både for forbrugersikkerheden, men samtidig også for klimaet, fordi virksomhederne får et incitament til at reparere varerne eller at sælge nogle, der holder længere og ikke går i stykker efter kort tid.

Forbrugerrådet Tænk fremhæver, at lande som Norge, Finland, Sverige, Island, Storbritannien og Holland allerede har længere reklamationsret end de to år.

