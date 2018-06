Valutakurserne gjorde ikke Chr. Hansen nogen tjenester i tredje kvartal. Selskabet viser dog vækst.

København. Chr. Hansen har oplevet en pæn vækst i selskabets tredje kvartal. Det på trods af at der har været stiv modvind fra valutakurserne.

Det fremgår af selskabets regnskab for de første ni måneder af dets regnskabsår, der sluttede med maj.

- Vi er glade for at konstatere, at salgsfremgangen blev fastholdt i tredje kvartal anført af bredt funderet vækst i Food Cultures & Enzymes.

- I Health & Nutrition går det fremad for vores human health-division i Nordamerika, og der er fortsat kraftig vækst på de nye markeder, skriver administrerende direktør Mauricio Graber i regnskabet.

I de første ni måneder af 2017/2018 steg omsætningen med tre procent til 800,9 millioner euro, hvilket svarer til 6,0 milliarder kroner. Resultatet steg også et nøk til 158,1 millioner euro - 1,2 milliarder kroner.

Hvis man fraregner effekterne fra valutamarkedet og opkøb steg omsætningen med ni procent i perioden.

Selskabet nævner i regnskabet, at salget i Europa, Mellemøsten og Afrika steg pænt drevet at blandt andet enzymer og andre ingredienser til kød og fermenteret mælk. Også ostemarkedet har drevet salget frem.

Nordamerika har også leveret en vækst på trods af, at valutamodvinden her var hårdest. Den skar mere end en tiendedel af fremgangen, når dollar skulle veksles til euro.

Chr. Hansen fastholder sine forventninger til hele året, der lyder på en organisk vækst på 8-10 procent og en driftsmargin - den del af omsætningen, der bliver til driftsresultat - på omkring 28,9 procent.

Der er samtidig penge til nok til at sende en del af dem tilbage til aktionærerne.

- Som følge af vores resultat og stærke pengestrømme i regnskabsårets 1.-3. kvartal har vi besluttet at udbetale ekstraordinært udbytte på i alt 105 millioner euro svarende til 5,94 danske kroner per aktie, skriver selskabets i regnskabet.

/ritzau/