Spiller du Nintendo, eller gør dine børn? Så er det nok en god idé lige at tjekke kontoen efter.

Det viser sig nemlig, at mere end 160.000 Nintendo-brugere er blevet hacket, og det har stået på i det meste af april.

Angrebene på borgernes kontoer tog specielt fart i weekenden, hvor mange på de sociale medier skrev, at nogen på en anden ip-adresse havde logget ind på deres konto, skriver The Sun.

Det primære ønske for de personer, der hacker sig ind på andres konti, har indtil videre været for at købe ting i Nintendo-butikken.

Folk skriver på Twitter, at de pludselig har opdaget, at der er blevet købt for omkring 300 dollars (cirka 2000 kroner, red.) på Fortnite.

Dernæst sælger hackere tingene videre til andre brugere for en mindre pris.

Nintendo har selv erkendt, at de kæmper med et hacker-problem lige for tiden, og det gælder for alle dem, der bruger et Nintendo Network ID til at logge ind.

»Mens vi fortsætter med at undersøge sagen, vil vi gerne forsikre brugere om, at der lige nu ikke er nogle beviser, som peger mod et brist i Nintendos databaser, servere eller service.«

Brugerne hos Nintendo er nu blevet advaret om, at informationerne, der er skrevet på deres konto såsom fødselsdag og emailadresse, nu formentlig kan være i hænderne på hackere.

Det er ikke længere muligt at logge ind på sin Nintendo-konto ved hjælp af Nintendo Network ID, oplyser Nintendo. Det gør man for at sikre sig, at hackere ikke fortsætter med at ramme andre personer.

Dem, som bruger det system, vil derfor blive bedt om at ændre kodeord, næste gang de logger ind.

Heldigvis lyder det, at hackerne ikke kan se kreditkortoplysninger, selvom de er kommet ind på en persons konto. De kan kun bruge kontoen til at købe ting i Nintendo-butikken.