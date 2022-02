Det kan have vist sig at være særdeles lukrativt, hvis du længe har været ejer af et sommerhus.

Især hvis du har anskaffet dig et sommerhus for 30 år siden og stadig ejer grunden.

For priserne på sommerhuse er femdoblet i værdi på de seneste 30 år. Det skriver Estate i en pressemeddelelse.

Rent teknisk er et sommerhus på 80 kvadratmeter i 1992 gennemsnitligt solgt til 350.000, imens det nu, 30 år senere, i gennemsnit er blevet solgt for 1.670.240 kroner. Altså en stigning på omtrent 1,3 millioner kroner.

Og ifølge Estate kan værdiforøgelsen skyldes, at sommerhusene rundt i landet opfylder flere nye behov for danskerne derude gennem nye tilgængelige funktioner i husene.

»Tidligere var sommerhuse små og isolerede, mens de i dag er vokset betydeligt i størrelse og komfort, og man kan bruge dem hele året og ikke kun i sommerferien,« siger presseansvarlig i Estate Thomas Hovgaard i pressemeddelelsen.

Det er især de seneste fire år, hvor værdien på sommerhusene er skudt i vejret. Og det hænger ifølge Estate sammen med covid-19 situationen herhjemme, de seneste par år.

»Under corona er de endda blevet til hjemmearbejdspladser for at skabe et tiltrængt alternativ til hjemmekontoret. og det har været med til at booste salget i 2020 og 2021,« siger han.

Til trods for at coronarestriktionerne ser ud til at være ovre i Danmark, mener Thomas Hovgaard stadig, at sommerhusene vil være attraktive i fremtiden.

»Folk elsker at bo i byerne, men det ser ud til, at adgangen til naturen og fred og ro er blevet meget vigtig for mange af os, og derfor tror vi, at sommerhusmarkedet også de næste mange år vil byde på periodevise stigninger.«

»Man vil sikkert om 30 år kunne konstatere, at ens sommerhus er mangedoblet i værdi, siden man købt det i starten af 2020erne,« siger Thomas Hovgaard.

Og her er det dog vigtigt at have for øje, at Estate er en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, der køber og sælger boliger, hvorfor de kunne have interesse i at snakke den fremtidige interesse for sommerhuse op..