Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske investorer ser ud til at holde sig væk fra de meget spekulative meme-aktier.

Det er i hvert fald det billede, der tegner sig hos Danske Bank – og det er helt i tråd med bankens anbefalinger, lyder det.

Meme-aktier inkluderer aktier i amerikanske selskaber som GameStop, AMC Entertainment samt Bed, Bath & Beyond.

»Interessen fra vores kunder er ret begrænset. Samlet ser vi kun et par hundrede kunder, der har handlet i disse tre meme-aktier, hvilket slet ikke er i samme omfang, som da GameStop-hypen var på sit højeste, og vi så flere tusinde kunder handle ret massivt,« forklarer Jacob Hvidberg Falkenkrone, chefanalytiker i Danske Bank:

»Det lader altså til, at vores kunder – helt i linje med vores anbefalinger – generelt holder sig fra de her meget spekulative investeringer.«

Begrebet memeaktier vandt frem i 2020, hvor en flok privatinvestorer rottede sig sammen på det sociale medie Reddit. På Robin Hood-manér købte amatørinvestorerne op i meme-aktier for at rive penge ud af pungen på store kapitalfonde, der havde spekuleret i kursfald.

Efter en rum tid med tavshed har memeaktierne på ny givet anledning til overskrifter de seneste uger, idet investorer atter har proppet indkøbskurven med memeaktier. Alene Bed, Bath & Beyond er galopperet frem med svimlende 274 procent den seneste måned.

Men når det går hurtigt op, kan det også gå hurtigt ned. Aktien i Bed, Bath & Beyond er braget i bund med 20 procent i torsdagens børshandel, og der er lagt i kakkelovnen til yderligere fald fredag.

Skruer vi tiden tilbage til den første bølge med memeaktier, anslog Danske Bank, at 75 procent af bankens kunder med GameStop-aktier tabte penge på deres spekulative sats.

»De private investorers spekulation i GameStop har altså været en farlig leg,« konkluderede Jacob Hvidberg Falkenkrone dengang til Børsen.

Også Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, fremhæver nu, at risikoen ved memeaktier er »meget højere end meget høj«, og han sammenligner det med at spille poker.

Yderligere mener Millionærklubbens Lau Svenssen, at memeinvestering er »en stor gang gøgl«. Det siger han i fredagens udgave af Millionærklubben, hvor den tekniske analytiker, Lars Persson, stemmer i:

»Det er underholdning. Det er som at sidde og game. Udfordringen er, at det skal gå stærkt. Jeg ser det som en omgang sorteper, hvor der er et vist antal stik, og det handler om: Hvem sidder med sorteper til sidst?«

Hos Danske Bank er ni ud af ti investorer i meme-aktier mænd.

Denne artikel er fra Euroinvestor.