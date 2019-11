Forbrugerombudsmanden har indskærpet markedsføringslovens regler over for energiselskaber efter kundeklager.

Fire energiselskaber har fået en løftet pegefinger af Forbrugerombudsmanden.

Det sker, efter at forbrugere har kunnet fortælle, at sælgere fra de pågældende selskaber har ringet til dem og givet urigtige, mangelfulde og/eller vildledende oplysninger.

Det har fået Forbrugerombudsmanden til at indskærpe markedsføringslovens regler over for selskaberne, fremgår det af en pressemeddelelse.

- De fire energiselskaber har vildledt forbrugerne, så de risikerede at købe strøm på baggrund af forkerte oplysninger.

- Jeg har nu indskærpet reglerne over for selskaberne og forventer, at de fremover vil overholde dem, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i meddelelsen.

Der er tale om energiselskaberne Blue Energy, Modstrøm, Natur-Energi og Gul Strøm, hvor Forbrugerombudsmanden har modtaget henholdsvis 40 klager over et år, 18 klager over et år, 14 klager over to år og 10 klager over tre år.

