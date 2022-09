Lyt til artiklen

'Vi sidder klar på telefonen alle hverdage mellem klokken 08.30 og 16.'

Sådan lyder telefonsvareren, når man ringer til Andel Energis kundeservice. Men det kan selskabet ikke leve op til den næste tid.

Energiselskabet lukker nemlig telefonkøen på dage, hvor de bestormes med opkald.

Det skyldes, at de ikke kan følge med, fortæller deres presseansvarlig, Rasmus Avnskjold, til B.T.

»Vi er gearet til at svare omkring 4.500 kunder om dagen, og i øjeblikket får vi over 2.000 opkald i timen. Trykket er derfor for stort til, at vi kan nå at følge med,« fastslår han.

Avnskjold påpeger, at det ikke er permanent, at Andel Energi lukker telefonerne. De åbner hver morgen. Men kun et begrænset antal kunder kan få hjælp.

Andel Energi lukker nemlig telefonerne resten af dagen, når selskabet kan se, at det er nødvendigt for at nå at ringe tilbage til alle dem, der er i kø.

»Vi åbner telefonerne hver morgen. Og dem, der kommer igennem, er sikre på at blive ringet op samme dag, som de er kommet i kø. På den måde kommer de ikke kø fra dagen før,« forklarer Rasmus Avnskjold.

Men det får kunderne vel ikke gavn af?

»Vi har også oprustet med flere medarbejdere. Men der er oplæringsperiode, så der går noget tid, inden det får en effekt. Og vi kommer til at opruste yderligere,« svarer Avnskjold.

Så hvornår forventer I, at tavlen er visket ren?

»Det er svært at sige. Det afhænger af, hvor længe det her tryk med 2.000 opkald i timen vil være. Vi ved simpelthen ikke, hvornår det klinger af. Men vi gør alt, hvad vi kan.«

Andel Energi har i alt 1,2 millioner kunder og er efter eget udsagn Danmarks største energiselskab.