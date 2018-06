Dansk erhvervsliv øger energiforbrug, men øger energieffektiviteten. Forbrug af vedvarende energi rekordhøjt.

København. Forbruget af vedvarende energi i danske husstande og virksomheder var på det højeste niveau nogensinde i 2017.

Det er især omstillingen til vedvarende energi i produktionen af el og varme, der har bidraget til stigningen.

Det viser Danmarks energiregnskab, som Danmarks Statistik har gjort op.

- Forbruget af vedvarende energi steg med 11 procent i 2017 og var med 241 petajoule på det højeste niveau nogensinde, lyder det.

Samtidig viser regnskabet, at det samlede energiforbrug i Danmark steg 1,0 procent i 2017 sammenlignet med 2016.

Stigningen skyldes højere forbrug i virksomheder, mens der blev brugt mindre energi på hjemmefronten.

- Husholdningernes forbrug af energi faldt med 0,5 procent, mens erhvervslivets forbrug af energi steg med 1,6 procent, lyder det.

Samtidig blev energien brugt mere effektivt. Den såkaldte energiintensitet for dansk økonomi som helhed er faldet med 0,7 procent fra 2016 til 2017.

Faldende energiintensivitet er et udtryk for, at man er i stand til at få mere ud af energien - at køre længere på literen så at sige.

Energiregnskabet opgøres på baggrund af Nationalregnskabet og forbruget af 46 energivarer - for eksempel råolie, benzin og kul.

Vedvarende energi er blandt andet vindkraft, halm, bionedbrydeligt affald, biogas, træpiller og brænde.

Husholdningernes forbrug af vedvarende energi steg med 10 procent i 2017 og udgjorde dermed 21 procent af deres samlede energiforbrug.

Erhvervenes forbrug af vedvarende energi steg 11 procent og udgjorde 11 procent af deres samlede energiforbrug.

