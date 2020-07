Norlys med 1,5 millioner kunder i Danmark vil købe eller gå sammen med et af landets største mobilselskaber.

Energikoncernen Norlys, der har 1,5 millioner kunder i Danmark, vil opkøbe eller indgå i en alliance med et af landets store mobilselskaber.

Det oplyser Norlys i en pressemeddelelse, efter at selskabets bestyrelse har nikket ja til planen.

Norlys leverer i dag strøm, bredbånd og tv til sine kunder og ejer blandt andet selskaberne N1, Eniig Fiber, Stofa og Boxer.

Nu melder selskabet sig klar til også i fremtiden at sælge mobilabonnementer, så kunderne kun behøves at gå ét sted hen for at have en samlet pakke med bredbånd, tv og telefoni.

Det forklarer direktør Ulf Lund fra Norlys, der er sat i spidsen for den nye satsning.

Norlys, der er ejet af sine kunder, har endnu ikke lagt sig fast på en bestemt partner eller en bestemt model.

- Hvis vi lykkes med projektet, kan kunderne få dækket hele deres internetbehov hos os, og samtidig får de den bedst mulige mobildækning - også i yderområderne, siger Ulf Lund.

- Vi tror på, at det vil skabe værdi for vores flere end 700.000 andelshavere og for det danske samfund som helhed, siger han i pressemeddelelsen.

Norlys vil efter sommerferien gå i dialog med de store aktører på det danske telemarked, der er domineret af TDC, Telenor, Telia og teleselskabet 3.

- Principielt er vi åbne for alt. Lige fra en model, hvor vi opererer på et net uden at eje det, til et fuldt eller delvist netejerskab.

- Men det er klart, at vi går efter et setup, der fra starten kan give værdi for mange kunder, og som styrker vores markedsposition markant. Derfor bliver der ikke tale om selv at bygge noget op fra bunden, siger Ulf Lund.

Der har gennem en årrække været spekuleret i fusioner på det danske mobilmarked, som har været præget af hård konkurrence og presset indtjening for særligt Telenor og Telia.

I 2015 forsøgte Telia og Telenor at indgå i en fusion i Danmark, men de to selskaber skrinlagde planen, da EU-Kommissionen havde en række krav til fusionen, som selskaberne ikke ville acceptere.

