Fatih Birol, administrerende direktør for IEA, Det Internationale Energiagentur. Her ved pressekonference i Iraks hovedstad, Bagdad, den 25. april 2019. Fredag præsenterer Birol i København en analyse af fremtiden for havvindmøller, og han forudser en enorm vækst for denne danske kernekompetence. Udbygningen kan globalt set 15-dobles frem mod 2040, og havvind kan blive motoren i den grønne omstiling af verdens energiforsyning. Ahmad Al-Rubaye/AFP/Ritzau Scanpix