Mandag blev endnu en dårlig dag for investorer i smykkefirmaet Pandora, hvor aktien blev barberet igen.

Det er ingen dans på roser, at være aktionær i smykkevirksomheden Pandora. Mandag fik aktien endnu et hak i tuden, og nye milliarder forsvandt mellem hænderne på aktionærerne.

Mandagens fald blev udløst af investeringsbanken Morgan Stanley, der skar sit bud på, hvad en aktie bør koste, til 335 kroner fra 370 kroner og banken Carnegie var ude i samme ærinde.

Men nedturen er startet for længe siden.

- Pandora har haft meget, meget høje vækstrater. Men de vækstrater er kommet ned. Det er delvist selvforskyldt. Der har manglet produktfornyelser og dem, der er kommet, er ikke rigtigt slået igennem.

- Og så er det bare blevet sværere, at drive detailsalg, siger Pandora-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Mandag faldt aktierne i Pandora med seks procent til 265,10 kroner. Det svarer til, at selskabet er blevet 1,9 milliarder kroner mindre værd siden fredag eftermiddag.

Det er blot den seneste næsestyver til aktionærerne. I december faldt aktien over 10 procent på en dag, da investeringsbanken Carnegie kom med en kritisk vurdering af udviklingen i salget.

Før det havde en nedjustering af vækstudsigterne for hele 2018 i november gjort sit til at sende aktien sydover.

Siden nedjusteringen i november er Pandora blevet 17 milliarder kroner mindre værd og siden kalenderen for første gang skrev 2018 er markedsværdien faldet med hele 45 milliarder til 29 milliarder kroner.

- Jeg tror markedet håber på, at Pandora sadler om, så de fokuserer mere på, at få gang i det underliggende salg. At de får lanceret nogle kollektioner, forbrugerne tager godt imod.

- Og fokuserer mindre på at åbne nye butikker, hvor de risikerer, at der ikke er kunder nok, siger Søren Løntoft Hansen.

Efter at have mere end fordoblet forretningen siden 2013 til en omsætning på 22,8 milliarder kroner i 2017 forventer Pandora for 2018 kun en vækst på mellem to og fire procent.

/ritzau/