Fremover bliver der ét taxafirma mindre i Holstebro.

Coronakrisen har nemlig taget livet af vognmand Jan Lund Nielsens selskab, Holstebro Taxi Aps.

Dagbladet Holstebro Struer skriver, at firmaet nu er sat under konkursbehandling.

Jan Lund Nielsen forklarer til avisen, at han overvejede at dreje nøglen om allerede i marts, da Danmark lukkede ned, men at han håbede, at der igen ville komme gang i den midt-og vestjyske købstad i løbet af sommeren.

Holstebro mister snart to af byens taxaselskaber. Holstebro Taxi ApS og Vestjyllands Taxi går konkurs. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Holstebro mister snart to af byens taxaselskaber. Holstebro Taxi ApS og Vestjyllands Taxi går konkurs. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»Da det ikke skete, så det hele lidt sort ud, og da banken pressede på, sagde jeg stop,« skriver han i et skriftligt svar til Dagbladet.

Krisen kom nemlig på det værst tænkelige tidspunkt for hans kun tre år gamle selskab:

Han havde lige udvidet forretningen fra fem til syv biler og derfor købt fire nye taxaer. På det tidspunkt havde han 13 ansatte.

For ham har regeringens hjælpepakker heller ikke været redningen. Ifølge hans egen forklaring fordi han har flere biler og ikke »selv kan sidde i dem alle.«

Men her slutter bekymringerne ikke for Jan Lund Nielsen. Han ejer nemlig også Vestjyllands Taxi, som ifølge hans egne oplysninger til avisen også snart kommer under konkursbehandling.

Det er dog ikke kun coronakrisen, der presser taxabranchen, forklarer han. En priskrig med andre trafikselskaber om flexkørslen i kommunen har bestemt ikke gjort det nemmere.