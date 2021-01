Erhvervslederen Jesper Nielsen – måske bedre kendt som Kasi Jesper – må endnu engang vinke farvel til et firma, der er gået personligt konkurs.

Det er firmaet 'Kasi Brands ApS', som Jesper Nielsen er den største medejer af, der lige nu er under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Kasi Brands har solgt en masse forskellige produkter. Firmaet har blandt andet solgt ure fra Christina Design London. Kontrakten med dette urfirma blev dog opsagt i 2009, som resulterede i et stort underskud for Kasi Brands på 24,2 millioner efter skat.

Siden da har Kasi Brands været uden aktivitet. Det skriver Finans.

Det er som sagt ikke første gang, at Kasi Jesper oplever at gå konkurs med et firma. Også Kasi-familiens selskaber Dojajaen Holding ApS og Kasi ApS har fået trukket stikket. To selskaber, der er henholdsvis moder- og søsterselskab til Kasi Brands.

Kasi-Familien mener dog selv, at de stadig er millionærer. Hvis ikke milliardærer. De skulle nemlig ifølge dem selv have et stort tilgodehavende beløb på over 2 milliarder kroner ved smykkefirmaet Pandora, grundet en verserende sag, der har stået på i flere år.

Striden går på, at Kasi Jesper solgte sin del af Pandora tilbage til smykkeselskabet i 2010. Der blev indgået en earn-out-aftale, hvor en del af købesummens skal betales senere af Pandora.

Her er parterne dog noget uenige om, hvor stor earn-out-summen er. Kasi Jesper mener det er milliarder, Pandora mener, det er nul kroner, og at de 400 millioner kroner, som Pandora allerede har betalt, er den endelige sum.

Den seneste officielle melding er dog, at Pandora fik erklæret Jesper Nielsen personligt konkurs i november, fordi han ikke har betalt flere millionbøder, efter at have brudt en tavshedsklausul flere gange i forbindelse med ovennævnte sag.

Det kommer oven på et i forvejen hårdt 2020, hvor Kasi-Familien blev indstillet til konkurskarantæne for groft uforsvarlig forretningsførelse.

Familien blev også efterforsket af politiet i forbindelse med deres ageren firmaet Kasi ApS, der også er gået konkurs.