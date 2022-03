Et besøg fra Fødevarestyrelsen i marts resulterer i, at Sushi Springtime i Aarhus er blevet politianmeldt.

Sushirestauranten får foruden politianmeldelsen en sur smiley, og det er ikke første gang.

Af den nyeste kontrolrapport fra 1. marts fremgår det, at hygiejnen ikke er i top ved Sushi Springtime.

»Virksomhedens isterningemaskine ses med kraftige gule belægninger, som kan tørres af med papir. Belægningerne i isterningemaskinen ses i området, hvor isterningerne støbes, samt på undersiden af drypbakken. Der ses kondensvand, som drypper fra området med belægninger og ned i beholderen med isterninger,« skriver Fødevarestyrelsen.

Til fødevarestyrelsen sagde Sushi Springtime, at der har været service på maskinen.

Politianmeldelsen skyldes dog ikke en beskidt isterningemaskine.

Det skyldes derimod, at virksomheden ikke har vedkendt sig bøden fra Fødevarestyrelsen forrige kontrolbesøg, som var 14. december.

Sushi Springtime har ikke ophængt kontrolrapporten, som de skal.

Og nu har Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug. Sushi Springtime har nemlig fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Ved seneste kontrolbesøg forklarede Sushi Springtimes ejer, Son Nguyen, at han allerede samme dag havde bragt forholdene i orden.

»Jeg er ked af, at jeg nu får en bøde for den manglende rengøring. Allerede samme aften fik vi gjort rent, så alt er nu, som det skal,« sagde han i december til B.T.

Han fortalte samtidig, at den nye kontrolrapport selvfølgelig ville komme til at hænge i restauranten.

Men det er altså ikke sket, og det koster nu en politianmeldelse.

Ejeren af Sushi Springtime, Son Nguyen, havde for travlt til at kommentere på hændelsen, da B.T. fangede en medarbejder over telefon.

Sushi Springtime er dog langt fra den eneste aarhusianske sushirestaurant, der har fået sure smileys, bøder og politianmeldelser.

B.T. kunne i februar fortælle, at sushireraturanterne i Aarhus havde fået 10 sure smileyer på blot ét år.

Det gælder foruden Sushi Springtime; Sushimania, Tapashi, Saichi Sushi, Oishii Sushi og Karma Sushi, som altså i alt har fået 10 sure smileyer på et år.