Den store verdensomspændende cafékæde Pret a Manger, der også har en butik i Københavns Lufthavn, er kommet i alvorlig modvind.

En kunde er nemlig død af en allergisk reaktion efter at have spist et produkt fra kæden. Og det er sket før.

Det skriver CNN.

Det seneste tilfælde var i december 2017, da en kunde købte et 'super-veg rainbow flatbread', der ifølge emballagen ikke indeholder mælkeprodukter.

Kunden, der ikke kunne tåle mælkeprodukter, fik dog en allergisk reaktion og døde efterfølgende af den.

Det fik cafékæden til at teste produktet, og det viste sig, at der var spor af mælkeprotein i det. Pret a Manger blev herefter nødt til at tilbagekalde alle 'super-veg rainbow flatbread' fra deres flere hundrede butikker i England.

Men det er altså ikke første gang, at det sker.

Tilbage i 2016 døde en 15-årig pige efter at have spist en oliventapenade og artiskoksandwich fra Pret a Manger.

Pigen fik en allergisk reaktion, fordi hun ikke kunne tåle sesamfrø, der var bagt ind i brødet.

Pret a Manger oplyste dengang, at de ville forbedre informationen til allergikere på deres produkter.