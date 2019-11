Den øverste direktør for TDC’s kundeforretning, Nuuday, Jaap Postma, forlader selskabet.

Det sker blot en måned efter, Danmarks største televirksomhed mistede topchef Allison Kirkby.

Hollandske Jaap Postma bliver erstattet med Michael Moyell Juul, som overtager med øjeblikkelig virkning.

Det skriver TDC i en pressemeddelelse, hvor det også er oplyst, at selvom Jaap Postma allerede har overgivet sine pligter til Moyell Juul og vil forlade TDC ved udgangen af november, så vil han fortsat skulle rådgive virksomheden.

»Jeg er utroligt stolt af de resultater, organisationen har opnået over det sidste halvandet år,« siger Jaap Postma i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Nuuday er på det rigtige spor, hvilket er årsagen til, at jeg har besluttet mig for at vende tilbage til Holland og min familie og videregive taktstokken til Michael og resten af ledelsen.«

Jaap Postma har været i TDC i ialt fire år og arbejdede som CEO i Nuuday i halvandet år.

Den nye fakkelbærer Michael Moyell Juul har været i TDC siden 2011.