Et stykke danmarkshistorie lægges i graven, når havnen i Odense mandag får nyt navn.

Lindø port of Odense, der – som navnet antyder – var tæt forbundet til det hedengangne Lindøværft – bliver nu til slet og ret til Odense Havn.

Og det er ikke bare et nyt navn, men også en ny fremtid og et nyt potentiale, lyder det mandag morgen i en pressemeddelelse fra den fynske industrihavn.

»Lindø-navnet er en stor og væsentlig del af vores historie, vores værdier og vores dna. Det ændrer sig ikke, men Odense Havn er meget mere end det,« siger administrerende direktør, Carsten Aa, i en udtalelse.

Da værftet lukkede i 2012, blev havnen og industriparken lagt sammen og kom til at hedde »Lindø Port of Odense«.

Direktøren forklarer, at navneskiftet er kulminationen på flere års arbejde med fusionen og starten på »et moderne industrieventyr.«

»Nu er vi klar til at træde endnu mere i karakter og justere vores profil til at være dét, vi i virkeligheden er – nemlig en moderne samarbejdspartner for virksomheder, der ønsker at flytte produkter og markeder, transportere varer og gods og ikke mindst skabe nye produktionsfaciliteter. Derfor ændrer vi navn til Odense Havn,« siger han.

Odense Havn er Danmarks største havn målt på areal og er placeret mellem Nordsøen og Østersøen.

Havnen dækker i alt 7,5 millioner kvadratmeter industri- og havneområde fordelt mellem Terminal City i Odense samt Terminal Nord og -Syd på Lindø.