Allerede under tiden som studentermedhjælper i Finansrådet stod det klart for kolleger og chefer, at Jacob Aarup-Andersen, der er favorit til posten som administrerende direktør i Danske Bank, var noget særligt.

»Han var bestemt meget kvik i hovedet, og han var dygtig og et meget sympatisk menneske. Vi kaldte ham ‘Guld-Jacob,’« siger Klaus Willerslev-Olsen

Han var vicedirektør i Finansrådet, da Jacob Aarup-Andersen i 1999 begyndte arbejdet i bankernes interesseorganisation ved siden af studiet på Københavns Universitet.

Klaus Willerslev-Olsen husker, at den unge mand, der skiftede til investeringsbanken Goldman Sachs i London, gjorde så godt et indtryk på ham, at han blev inviteret til middag - noget der aldrig var sket før.

Jacob Aarup-Andersen ses her til venstre for Thomas F. Borgen på Danske Banks generalforsamling i Tivoli Congress Cente i 2017.

»Vi var på en forretnings tur til London og havde inviteret Jacob med til middag for at høre, hvordan han gik og havde det og fordi, vi godt kunne lide ham. Vi spiste ved 20-tiden, og vi spiste vel i omkring halvanden time. Derefter tog Jacob tilbage til arbejde, og det siger noget om, at han og de andre drenge i Goldman Sachs dengang virkelig bestilte noget. Det var en god og en streng skole, kan man sige.«

Ifølge Finans er bestyrelsen i Danske Bank millimeter fra at at udnævne skandaleramte Thomas F. Borgens afløser. Og forrest i feltet står bankens chef for Wealth Management (kapitalforvaltning, red.) Jacob Aarup-Andersen.

Særligt hans analytiske evner bliver fremhævet af eksperter som årsag til favoritrollen.

»Hans faglighed og hans kendskab og viden om Danske Bank i særdeleshed gør ham top-egnet. På det område kunne det ikke blive meget bedre,« siger aktieanalytiker hos Sydbank, Mikkel Emil Jensen, til B.T.

Fakta Jacob Aarup-Andersen Født 6. december 1977. Karriere 2018 - nu: Chef for Wealth Management hos Danske Bank

2016-2018: Finansdirektør i Danske Bank

2014-2016: Finansdirektør i Danica Pension

2012-2014: Chefporteføljemanager i Danske Bank, Danske Capital

2010-2012: Principal hos TPG-Axon Capital (UK) LLP

2006-2010: Partner og Investment Manager hos Montrica Investment Management LLP

2005-2006: Investeringsanalytiker hos Highbridge Capital Management (UK) Limited

2002-2005: Associate hos Goldman Sachs International

Uddannelse Bestyrelsesposter Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (formand)

Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (formand)

Danske Invest Management A/S (formand)

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse (formand)

Realkredit Danmark A/S (viceformand) Uddannelse Cand.polit. fra Københavns Universitet i 2002. Gymnasium: Odense Katedralskole (1993-1996)

Folkeskole: Skt. Klemens i Odense (1983-1993) Kilde: Danske Bank, LinkedIn, Finans, Berlingske Business

Klaus Willerslev-Olsen stemmer i:

»Jeg forstår godt, at han er nævnt som kandidat til at blive den administrerende direktør. Han har intelligensen og har været vidt omkring, og jeg mener ikke, at det er et problem, at han ikke er ældre end 40 år. Han er analytisk meget stærk og er en meget stærk økonom.«

Ifølge Mikkel Emil Jensen kan den relativt unge alder og det faktum, at Jacob Aarup-Andersen har været en del af Danske Bank Group siden ansættelsen i Danske Capital i 2012 dog samtidig være en hindring for udnævnelsen til CEO.

»Hvis man helt vil undgå, at nogen interessenter måske kan tænke, at han måske kan kædes sammen med hvidvask-sagen, ville det være bedre at tage en ude fra.«

Thomas F. Borgen er afgående direktør i Danske Bank.

» Og så er han lidt ung i forhold til forgængerne. Alder vægtes højere i finanssektoren end i andre industrier, fordi meget handler om tiltro i den verden. Vi ved jo allesammen, at hvis man har en vis alder, så har man også en vis troværdighed og autoritet, der automatisk følger med.«

Erhvervskommentator hos Politiken, Leif Beck Fallesen, supplerer:

»Han er en del af feltet af kandidater til posten, men jeg tvivler lidt på, at det bliver ham. Det vil give størst troværdighed, hvis man finder en udefra. For den store risiko er, at der kommer flere undersøgelser, der måske viser, at han sad med i et udvalg og derfor vidste noget om, hvad der foregik, selvom det ikke var hans område eller ansvar.«

Når han alligevel står til at blive CEO, siger det en del om Jacob Aarup-Andersens kvaliteter, mener Mikkel Emil Jensen.

Tidligere direktør for Finansrådet, tidligere minister og nuværende public affairs-direktør i Primetime, Lars Barfoed, fortæller, at den kommende CEO i Danske Bank skal have politisk tæft.

»Det er jo et kæmpe klap på skulderen, at han overhovedet er i betragtning, når han skal fylde skoene ud efter en direktør, der har leveret rekordregnskaber, så det siger noget om hans evner.«

Tidligere direktør for Finansrådet, tidligere minister og nuværende public affairs-direktør i Primetime, Lars Barfoed, mener, at Danske Bank, hvis banken allerede nu udnævner Thomas F. Borgens afløser, sender et signal om, at man ved, hvordan det kuldsejlede skib skal komme på ret køl.

»Det sender et signal om, at banken er i stand til at agere hurtigt og effektivt i den situation, der er opstået efter, topchefen trækker sig tilbage. Det er vigtigt at kunne sende det signal internt i banken og i forhold til markedet, så aktierne kan komme op igen,« siger han og fortæller, at den nye CEO også skal have politisk tæft

»Der er ingen tvivl om, at Danske Bank om nogen er en bank, der opererer i en politisk kontekst. Med den politiske bevågenhed, der er kommet, er det kun blevet en endnu mere krævende disciplin at navigere politisk, fordi man skal genoprette en tillid.«

Danske Bank skal finde en ny mand på posten som administrerende direktør, efter at Thomas F. Borgen har opsagt sin stilling i forbindelse med hvidvask-sagen.

Thomas F. Borgen meldte sin opsigelse som administrerende direktør onsdag.