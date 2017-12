Det er endnu ikke opklaret, hvem eller hvad der forårsagede et massivt telenedbrud nytårsaften 2016.

Klokken 16.30 sidste år begyndte de første problemer for YouSee.

Her startede et nedbrud, der skulle skabe mild panik i de danske hjem, hvor familier og venner blev mødt af sort skærm, da de forsøgte at se transmissionen af dronningens nytårstale.

Først om eftermiddagen 1. januar havde alle YouSee kunderne igen signal på deres tv.

Et nedbrud som TDC Groups administrerende direktør og koncernchef, Pernille Erenbjer, siden har betegnet som "en af de allerværste" kriser til Berlingske Business.

I år lover TDC Group, at der er skruet op for sikkerheden. Men koncerndirektør Louise Knauer udstikker ikke en garanti for, at et nedbrud ikke igen kan opstå.

- Vi er klar til højtiden. Man skal selvfølgelig altid passe på med at udstikke garantier, men jeg kan garantere, at sikkerheden har og altid vil være en absolut topprioritet i en virksomhed som vores, siger hun i en meddelelse.

Det er endnu ikke opklaret, hvem eller hvad der forårsagede nedbruddet 31. december 2016.

Allerede 5. januar luftede TDC dog deres formodning om, at nedbruddet var sket som følge af en "bevidst skadelig handling".

Samme dag anholdt Københavns Politi en i dag 52-årig mand. Men anklagemyndigheden frafaldt sigtelsen for hærværk og for at forstyrre den offentlige infrastruktur mod ham 22. september.

Det var supplerende oplysninger fra TDC, der øjeblik betød, at sigtelsen blev droppet.

Efterforskningen af sagen er dog ifølge politiet ikke lagt på hylden, men fortsætter i anden retning. Ifølge politiet har store datamængder været skyld i den lange sagstid.

I mellemtiden har YouSee ifølge TDC Group fået skærpet sikkerheden.

- Som enhver anden ansvarlig virksomhed har vi selvfølgelig gennemgået vores sikkerhedsprocedurer efterfølgende.

- Og ligesom ved alle andre kriminelle handlinger har vi set på, hvordan vi kan forbedre vores sikkerhed, og hvad vi kan lære af det. Vi kan dog ikke konkretisere det nærmere, da det vil kunne kompromittere sikkerheden, siger Louise Knauer.

Den mand, der blev sigtet af politiet på grund af anmeldelsen fra TDC, søger nu erstatning af selskabet, oplyser hans advokat, Karoly Németh, til TV 2. Han forventer, at der bliver indgået et forlig. I modsat fald stævnes selskabet.

I begyndelsen af december meddelte TDC Group, at man havde ansat en ny sikkerhedschef, britiske Ray Stanton, der tidligere har været sikkerhedschef i British Telecom.

/ritzau/