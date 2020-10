En af Danmarks rigeste mænd risikerer nu at blive fradømt retten til at stå i spidsen for sine egne virksomheder.

Det er Skifteretten i Odense, der nu har åbnet en sag om konkurskarantæne mod milliardæren Thor Stadil.

Det skriver Shippingwatch.dk

I august anbefalede kurator Søren Aamann Jensen, at der bliver indledt en karantæne-sag mod Thor Stadil og tre andre ledere i det konkursramte selskab TS Chartering.

For ifølge kuratoren har Thor Stadil og resten af ledelsen udvist ‘groft uforsvarlig forretningsførelse' og bør derfor idømmes karantæne fra at lede virksomheder, hvor de ikke hæfter personligt - altså hvor de ikke selv tager tabet, hvis virksomheden går neden om og hjem.

TS Chartering indgik i et netværk af selskaber, som tilsammen udgjorde rederiet Thorco. Det seneste år er flere af selskaberne gået konkurs, og kreditorerne mener nu at have mere end to milliader kroner til gode.

Det er Skifteretten i Odense, der afgør, om kuratoren må føre sagen, og i denne uge har retten så givet grønt lys, bekræfter den over for ShippingWatch.dk.

Hvis Thor Stadil bliver idømt konkurskarantæne, skal han i værste fald forlade ledelsen af Thornico-koncernen, som bl.a. ejer tøjmærket Hummel.

Thor og Christian Stadil. Foto: Linda Kastrup Vis mere Thor og Christian Stadil. Foto: Linda Kastrup

Thor Stadil tager imidlertid sagen med ophøjet ro.

»Vi har kontaktet flere af Danmarks bedste advokatkontorer, og de siger, at der ikke er noget på de sager,« siger Thor Stadil til ShippingWatch.dk

Thor Stadil er formand for Thornico, mens hans søn, Christian Stadil, er topchef for koncernen.

Værdien af Thornico har i mange år placeret familien fast på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste. Senest som nr. 31 i 2019 med en formue på 3,9 milliarder kroner.

Familien har dog så sent som i juni fortalt, at værdien af Thornico snarere er omkring 10 milliarder kroner.