Danmarks sjetterigeste familie er blevet endnu rigere, efter at Danfoss på sin generalforsamling præsenterede en opskrivning af selskabets aktier. Det har nemlig øget familieselskabets værdi voldsomt, skriver finans.dk

Faktisk er termostatproducenten fra Sønderborg på Als med ét blevet ti milliarder kroner mere værd, hvilket får virksomhedens værdi til at stige til 70 milliarder kroner ifølge finans.dk.

Familien Clausen, der ejer lige under halvdelen af Danfoss, mens fonden ejer den resterende del, var sidste år placeret som Danmarks sjette rigeste familie med en samlet formue på 13 miliarder kroner på Berlingske liste over Danmarks rigeste.

Og den nye værdiopskrivning er bestemt ikke skidt for familiens økonomi. Det vurderer Søren Jakobsen, der er tidligere erhvervsjournalist og forfatter til flere bøger om danske familiedynastier.

»Det her regnskab får Danfoss-familien til at rykke højere op på listen over landets rigeste,« siger han til BT.

Med en værdi vurderet til 70 milliarder kroner, cementerer Danfoss sin position som sværvægter i dansk erhvervslivs familie-ejede virksomheder, lyder vurderingen. Og det er ifølge Søren Jakobsen ikke mindst et kæmpe cadeau til Danfoss-familiens overhoved Jørgen Mads Clausen, som har skabt fundamentet for den succes, virksomheden oplever i dag.

Den 69-årige kammerherre og tidligere administrerende direktør for familievirksomheden har nemlig i den grad vist sit værd som erhvervsmand, mener Søren Jakobsen:

»Han har virkelig måttet kæmpe for både at komme op i Danfoss-toppen samt i toppen for Dansk erhvervsliv,« siger han med henvisning til historien om, at Jørgen Mads Clausens mor, Bitten Clausen, ikke var sikker på, at nogen af hendes børn kunne klare opgaven med at videreføre familievirksomheden efter hendes mand, Danfoss-grundlæggeren Mads Clausen.

Jørgen Mads Clausen, der her ses i sin have på Als, har måttet kæmpe for at vise sit værd som erhvervsmand. Foto: Bax Lindhardt Jørgen Mads Clausen, der her ses i sin have på Als, har måttet kæmpe for at vise sit værd som erhvervsmand. Foto: Bax Lindhardt

»Jørgen Mads Clausen måtte på et tidspunkt starte for sig selv for at bevise, at han kunne noget. Han måtte bevise, at han kunne stå distancen,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

»Men Jørgen Mads Clausen har modbevist sin mors ord om, at hun ikke troede, han kunne. Han fremstår nu som en af de rigtigt store og fremsynede erhvervsmænd i Danmark. Danfoss viser, at en gammel virksomhed og en gammel familie godt kan styre igennem vanskelige tider. Danfoss er en succes på det personlige plan og på det virksomhedsmæssige plan,« siger Søren Jakobsen.

Trods den store formue, hører Clausen-familien ikke til de milliardærer, der skilter voldsomt med milliarderne. Familien har tætte forbindelser til kongehuset – uden dog at være helt inde som nærmeste, private venner.

»Familien bruger ikke penge på golfbaner eller dyre stutterier. De bruger lidt penge, når de går på jagt, og ellers er de kendt for at poste mange penge i lokale ting i Sønderborg og omegn. Familien viser egnen, at de holder af den«, siger Søren Jakobsen.