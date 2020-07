Coronakrisens indtog blev dødsstødet.

Efter at have solgt spøg og skæmt-udstyr siden 2. verdenskrig er lyset blevet slukket, og nøglen er drejet om hos specialbutikken Pariserhuset i Aarhus.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Beslutningen er truffet, fordi specialbutikkens eksistensberettigelse er forduftet. Butikken sælger blandt andet festlige rekvisitter og pynt til bryllupper og konfirmationer samt højtider som fastelavn.

Men på grund af coronapandemien er store, festlige forsamlinger ikke eksisterende, hvilket butikken ikke har kunnet klare. Det forklarer ejeren, Kim Brosbøll Jensen, til Århus Stiftstidende.

»Vi er meget kede af det. Vi har været glade for at have butikken, men den var for lille til at klare den igennem,« siger han.

Pariserhuset åbnede for første gang i 1944 og er dermed én af Aarhus' ældste specialbutikker. Siden 2018 har butikken holdt til på Frederiks Allé i det centrale Aarhus.

Fremover skal der være frisør i butikkens nu tidligere lokaler.