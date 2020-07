Det er bestemt ikke en glad smiley, som bagerbutikken Emmerys i Vestergade i København har høstet ved deres seneste besøg fra myndighederne.

Mundvigene peger direkte nedad i rapporten, efter kontrollanter for anden gang oplevede, at et køleskab, der blandt andet indeholdt kødpålæg og laks, var for varmt.

De uhygiejniske omstændigheder resulterede i en bøde på 5000 kroner til den kendte kæde, som slår sig på at sælge økologisk kvalitetsbrød til forbrugerne.

Fordi køleskabet var alt for varmt, var kødpålægget selvsagt også for varmt.

I rapporten er det uddybet, hvad man fandt, da man tog temperaturen på både køleskab og det skivede kød.

'Følgende er konstateret: Virksomhedens køleskab med kølepligtigt pålæg herunder fem pakker kryddermarineret nakkefilet, en pakke skivet chorizopølse og to pakker røget laks i skiver måltes med lufttermometer til 8,8 grader. Med indstikstermometer måltes en pakke nakkefilet til 8,8 grader', står der.

Kontrollen fandt sted 15. juli.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra direktør, Shahriar Bakhshpour, men uden held.