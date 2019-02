Tv-vært, designer og serieiværksætter Emil Thorup har drejet nøglen om på sit byggefirma ET Byggeri. Mellem 20 og 25 kreditorer står til et samlet tab på 800.000 kroner. Emil Thorup selv står til at miste tre millioner kroner.

Konkursen blev en realitet torsdag. Emil Thorup kalder det ’usammenligneligt med noget andet, jeg tidligere har oplevet’.

Det sker i et længere interview med Børsen.

»Der er ikke nogen tvivl om, at hele processen er dybt beklagelig. Men jeg vil ikke sige, at jeg har taget for let på det,« siger Emil Thorup blandt andet til Børsen:

Emil Thorup er tydeligt påvirket af konkursen, som han taler ud om i Børsen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Emil Thorup er tydeligt påvirket af konkursen, som han taler ud om i Børsen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Der har virkelig, virkelig gået mig meget på, og jeg hæfter mig ved to ting i den forbindelse. Jeg har gjort alt, hvad der var i min magt, for at det ikke skulle ske, og jeg er uden sammenligning den største kreditor.«

Emil Thorup har flere firmaer og stiftede i 2016 ET Byggeri. Men allerede i efteråret 2017 startede en nedadgående spiral, som altså torsdag endte med, at Emil Thorup måtte erklære virksomheden konkurs.

Han forklarer, at nedturen startede, da en totalentreprenør pludseligt drejede nøglen om i 2017, og at der efterfølgende skete en serie af ting, som altså endte ud i konkursen torsdag.

I interviewet erkender Emil Thorup blandt andet, at han har været overrasket over, at byggebranchen er så markant anderledes, end de andre brancher han har involveret sig i.

Ud over at være serieiværksætter gøt Emil Thorup sig også som tv-vært. Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere Ud over at være serieiværksætter gøt Emil Thorup sig også som tv-vært. Foto: Lasse Bak Mejlvang

Han beskriver flere gange, hvordan han i designerbranchen har været vant til, at folk holder, hvad de lover, og at det har overrasket ham, at det ikke altid ligefrem har været tilfældet i byggebranchen.

Emil Thorup erkender også, at han måske ikke har været gearet til den ekstreme konkurrence, der præger byggebranchen.

Og selvom han flere gange påpeger, at han selv påtager sig det fulde ansvar for konkursen, fortæller han også, at han været uheldig med valg af partnere, og at han har været uheldig med at stole på mennesker, der ikke gjorde, hvad de sagde, de ville gøre.

Emil Thorup erklærer samtidig, at han nu skal have en ’seriøs pause’.