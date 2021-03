I en overraskende besked har Teslas administrerende direktør skiftet titel til "Technoking of Tesla".

I en besked til de amerikanske børsmyndigheder har Teslas administrerende direktør, Elon Musk, givet sig selv og sin finansdirektør nye titler.

Elon Musk, der blev del af Tesla i 2004, har ifølge indberetningen til US Securities and Exchange Commission per dags dato givet sig selv titlen "Technoking of Tesla". Bedst oversat til "Teknikkonge af Tesla".

Selskabets finansdirektør, Zach Kirkhorn, har fået titel af "Master of Coin".

"Master of Coin" er en titel kendt fra det fiktive univers "Game of Thrones", der foregår i en overnaturlig middelalderverden.

Titlen kommer af det tyske udtryk Münzmeister, den ansvarlige for at mønte valuta fra et mønteri. Det igen kommer fra latin, monetarius, en titel for samme opgave i Romerriget.

Elon Musk har tidligere været i søgelyset for irrationel adfærd. Han røg på et tidspunkt en joint på direkte tv og har i en periode skullet have godkendt sine opslag på sociale medier, fordi han påvirkede aktiemarkedet med sine tweets på Twitter.

/ritzau/