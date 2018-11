Elbilproducenten Tesla var tæt på at gå konkurs, fortæller topchef Elon Musk i et inteview med HBO-programmet Axios.

»Tesla var vitterligt alvorligt truet på dets overlevelse,« siger Elon Musk i interviewet hos tv-selskabet HBO.

I foråret og henover sommeren væltede pengene ud af selskabet, imens den amerikanske bilproducent kæmpede med produktionsvanskeligheder med sin 'Model 3', fortæller CNBC.

Det var især batterierne, fabrikkens samlebånd samt en række andre flaskehalse, der voldte problemer.

Her ses Teslas 'Model S' 100D, der har en kørerækkevidde på 539 km. Tesla Model X (100D) har en rækkevidde på 475 km, ifølge Finans.dk. Foto: YONHAP Vis mere Her ses Teslas 'Model S' 100D, der har en kørerækkevidde på 539 km. Tesla Model X (100D) har en rækkevidde på 475 km, ifølge Finans.dk. Foto: YONHAP

Situationen var så alvorlig, at elbil- og batteriproducenten var 'et encifret' antal uger fra at 'dø', inden man nåede produktionsmålet, fortæller Elon Musk.

»Selskabet blødte penge som en gal, og hvis vi ikke løste problemerne på meget kort tid, ville vi dø. Og det var ekstremt svært at løse problemerne,« fortsætter Tesla-topchefen.

Han fortæller i interviewet, at han arbejdede utrolig meget i den periode, og at det var særdeles udmattende.

Han gjorde det, fordi selskabet ifølge ham ellers risikerede at 'dø'.

Den amerikanske elbilsproducent har revolutioneret elbilsmarkedet med sine luksuselbiler.

Den første Tesla kom på markedet i 2008.

Selskabet brød dog for alvor igennem med 'Model S', der blev lanceret i 2012.

'Model S' satte en ny standard for elbiler.