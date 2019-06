32 milliarder er et beløb, som de fleste kun kan drømme om at have stående på bankkontoen.

Omvendt er det nok kun de færreste, der har lyst til at forestille sig at miste selvsamme beløb.

Ikke desto mindre er det virkeligheden for Tesla-direktøren, Elon Musk.

Hele 4,9 milliarder dollars, svarende til 32 milliarder danske kroner, har rigmanden nemlig ifølge Bloomberg mistet på Tesla-aktien i år alene.

Aktien er styrtdykket med 43 procent siden starten af året.

Dykket skyldes blandt andet, at Wall Street-analytikere den seneste tid er blevet mere og mere skeptiske omkring efterspørgslen på firmaets elbiler blandt amerikanske forbrugere.

Teslas modvind medvirker, at Elon Musk siden starten af året er rykket fra en 29. plads til en 46. plads på Bloomberg milliarder-indeks.

Han er dog ikke den eneste hvis formue er blevet barberet ned. Også Teslas andre tre største individuelle aktionærer: Tecent Holdings Ltd, Saudi Arabiens Offentlige Investeringsfond og Larry Ellison har lidt kæmpe pengetab.

Tesla-aktien er faldet 43 procent fra årets start. Foto: Photo by Frederic J. BROWN / AFP

Det er ikke kun på pengefronten, at Tesla har haft et år præget af tumult.

For blot nogle måneder siden, blev den 47-årige Tesla-direktør og stifter beskyldt for at have brudt en aftale om ikke at tweete oplysninger, der kan påvirke aktiemarkedet - en beskyldning der kunne have kostet ham jobbet.

Senest er en mail, hvori Elon Musk forsøger at få medarbejderne til at spare penge, blevet offentliggjort.

Midt i nedturene og kontroverserne, kan Tesla-direktøren dog glæde sig over, at hans rumprojekt SpaceX ifølge CNBC nu er mere værd end Tesla.