Apples skrinlægning af udvikling af elbil bliver mødt med begejstring af Teslas topchef, Elon Musk.

Techselskabet Apple dropper et årelangt projekt, der involverede 2000 ansatte, om at udvikle en elbil.

Det offentliggjorde selskabet internt tirsdag lokal tid, skriver mediet Bloomberg.

Mange af de ansatte, der arbejdede på projektet, vil blive overflyttet til den afdeling, som arbejder med kunstig intelligens.

Derudover vil en række af de ansatte blive fyret, men det er uklart hvor mange.

Udviklingen er blevet mødt med tilsyneladende begejstring hos Elon Musk, topchefen i elbilselskabet Tesla, der som svar på nyheden har delt et opslag på det sociale medie X med en emoji, der gør honnør, og en cigaret.

Projektet, der havde fået navnet Titan, ville have gjort Apple til en spiller på et marked, virksomheden ikke før har rørt.

Apple begyndte ifølge Bloomberg at arbejde på projektet i 2014 og havde planer om at udvikle en fuldt ud selvkørende og stemmestyret elbil med et interiør som en limousine.

Allerede fra start havde Apple dog udfordringer, og selskabet var nødt til at skifte ledelse og strategi flere gange.

Trods ti år på bagen var Apple stadig flere år fra rent faktisk at sende en elbil på vejene.

Foruden udfordringer med at udvikle selve designet på bilen har selskabet kæmpet med at få styr på den selvkørende teknologi.

Ultimativt kom beslutningen på et tidspunkt, hvor dampen ifølge Bloomberg er gået en smule af markedet for elbiler på grund af høje priser og manglende ladeinfrastruktur.

På den baggrund har store producenter som General Motors og Ford rykket opmærksomheden hen mod hybridbiler.

Selv Tesla har ifølge Bloomberg advaret om, at væksten i selskabets salg i USA i 2024 falder til blot 11 procent mod 47 procent sidste år.

/ritzau/