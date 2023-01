Lyt til artiklen

Den danske erhvervskvinde Ellinor Sæther er død.

Det oplyser kosmetikvirksomheden, der bærer hendes efternavn, Sæther.

»Ellinor kæmpede med sygdom de seneste år, og de, der kender Ellinor ved, at når hun kæmper, så KÆMPER hun. Men desværre udviklede sygdommen sig hastigt og aggressivt den seneste måned,« lyder det i et opslag på det sociale medie LinkedIn.

Ellinor Sæther døde mandag »omgivet af sine kære«. Hun blev 76 år.

Det var tilbage i 1983, at Ellinor Sæther grundlagde sin virksomhed – der forhandler store, kendte mærker inden for duft, makeup, hår- og hudpleje som Aramis, Cerruti, Dolce & Gabanna, Issey Miyaki og Revlon – og hun kan derfor ikke være med til at fejre virksomhedens 40-års jubilæum senere i år.

»Det er smertefuldt, at Ellinor ikke kan være med os på dagen – men hun vil altid være i vores hjerter nu og i fremtiden,« lyder det i udmeldingen fra Sæther.

Grundlæggerens nærmeste samt selskabet ledelse »beder om fred til at sørge og mindes Ellinor«.

Ifølge Finans.dk trak hun sige i 2020 som eneejer og direktør, men fortsatte som bestyrelsesformand. Det skete, da den nuværende direktør, Palle Pedersen, blev medejer.