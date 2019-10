Elektronikkæden Elgigantens salg bliver presset af hård konkurrence, og det går ud over kædens bundlinje.

Regnskabsåret 2018/19 viser et dyk. Varehusene kan ikke holde samme vækst som tidligere.

Men det slår ikke administrerende direktør Peder Stedal ud.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi fortsat løfter vores toplinje og tjener penge i et benhårdt marked med stor konkurrence,« siger han i en pressemeddelelse til Finans.

Elgiganten skriver, at de leverer et overskud på 114 millioner kroner med en omsætning på 6,2 milliarder kroner.

Så det er ikke, fordi Elgiganten er på fallittens rand. Langt fra.

Året før havde Elgiganten et overskud på 127 millioner kroner og en omsætning på 6,15 milliarder.

Det betyder, at danskerne handler lige så meget – faktisk lidt mere – i Elgiganten, som de plejer, men at selskabet ikke kan generere samme overskud som tidligere.

Elgiganten har ellers haft en støt vækst siden 2013/14, viser en graf fra pressemeddelelsen.

Elektronikkæden ligger i hård konkurrence med blandt andet Bilka, Power og diverse internetforhandlere.

Kæden har 38 varehuse og deres egen hjemmeside, hvor de også forhandler elektronik.

Elgiganten har flere gange haft stor succes med at åbne nye varehuse, hvor folk har ligget i kø i dagevis for at få vilde åbningstilbud. Der lå for eksempel over 100 mennesker i kø, da kæden åbnede i Skejby.