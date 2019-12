Søndergaard El mener ikke, at det har gjort noget forkert i forbindelse med handel med Forsvaret.

Firmaet Søndergaard El, der er blevet anklaget for medvirken til svindel med midler i Forsvarets Ejendomsstyrelse, afviser beskyldningerne.

Det gør selskabet fra Holstebro i en pressemeddelelse.

- Søndergaard El er meget villig til at samarbejde med eventuelt politi og myndigheder og vil selvfølgelig gerne fremvise alle vores fakturaer og øvrigt regnskab til dokumentation, skriver selskabet i meddelelsen.

Reaktionen fra Søndergaard El følger efter, at det torsdag kom frem, at to medarbejdere ved Forsvarets Ejendomsstyrelse er blevet politianmeldt.

En whistleblower, der i otte måneder har været ansat som økonomiansvarlig i Søndergaard El, mener, at der var en mistænkelig regnskabspraksis i selskabet, når det handlede med Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Forsvarets Ejendomsstyrelse betalte ofte meget mere for en ydelse, end den egentlig kostede.

De overskydende midler blev stående i selskabet som en slags liste, der kunne bruges til at købe ting som eksempelvis dyre lamper, pizzaovn og vingaver.

- Listen er blevet brugt til, at de kunne få udført almindelig el-arbejde som udskiftning af belysning, udskiftning af hvidevarer og så videre.

- De har også selv bestilt varer som eksempelvis lamper, pizzaovn og andre hvidevarer til deres køkken på kasernen, drone til inspicering af tagfladerne på kasernerne, palleløfter og foldekasser til deres lager.

- Men Søndergaard El har aldrig leveret nogen af varerne til privatpersoner ved forsvaret. Varerne er altid enten leveret ved forsvaret eller afhentet af forsvarets folk på vores firmaadresse, skriver Søndergaard El i meddelelsen.

/ritzau/