Præsentationen af den nye Mustang blev holdt et sted, som uden tvivl skal drille konkurrenten Tesla.

Ford sætter alt ind på, at en elektrisk udgave af den klassiske Mustang-model kan blive et vendepunkt for bilproducenten.

Ford Mustang Mach E, som modellen kaldes, blev søndag offentliggjort i Los Angeles.

Elbilen er blevet mere end blot en ny model for Ford, som aktuelt kæmper med at gennemføre en større omstrukturering.

Håbet er, at den kan blive både en gevinst indkomstmæssigt og i forhold til Fords brand.

Ford har annonceret, at producenten vil bruge knap 80 milliarder danske kroner på at udvikle el- og hybridbiler frem mod 2022.

- Her er det produkt, der er kommet ud af vores nye måde at tænke på, siger topchef Jim Hackett ved præsentationen af den nye Mustang.

Den første Ford Mustang rullede afsted på vejene i 1964.

Bilen var en stor satsning for Ford, men modellen overgik alle forventninger.

Målet med bilen var at skabe en sportsbil for alle, og det lykkedes i den grad med flere millioner solgte modeller i løbet af 1960'erne.

En lignende storsællert ville være kærkommen for den stærkt udfordrede bilproducent.

I oktober meddelte Ford således, at man sænkede prognosen for 2019 på grund af svigtende salg i både Kina og USA.

Flere eksperter pegede i den forbindelse på, at koncernens store omstruktureringsplan til mange milliarder dollar kunne komme til at tage længere tid end ventet.

Med Mach E håber Ford på at kunne tage kampen op imod Tesla, som har haft stor succes med at sælge sportselbiler.

Valget af præsentationssted var uden tvivl et forsøg på at drille konkurrenten.

Således fandt præsentationen sted i en flyhangar blot en lille gåtur fra Tesla-chefen Elon Musks SpaceX-hovedkvarter i Californien.

Netop SpaceX-faciliteterne har flere gange været anvendt til at præsentere nye Tesla-modeller.

/ritzau/Reuters