Mobilkunderne fortsætter med at flygte fra teleselskabet Telenor, der ifølge en ekspert har hvilet på laurbærrene.

'Jeg forstår godt, at så mange forlader Telenor'. 'Bondefangere' eller 'Telenor er alt for dyre'.

Siden Telenor offentliggjorde sit halvårsregnskab, der viser, at kunderne fortsætter flugten fra selskabet, er beskederne fra tidligere Telenor-kunder strømmet ind til B.T.

De beskriver årsager såsom dårlig dækning, fejlagtig markedsføring og uenighed om regninger som værende årsagerne til deres fravalg af teleselskabet.

Både Michael Nielsen og hans 10-årige søn William var kunder hos Telenor. Nu har begge to skiftet abonnement.

En af dem, der har sagt farvel og tak til selskabet, er 52-årige Michael Nielsen fra den lille by Asferg i Østjylland.

»De er simpelthen for dyre, og så er dækningen ikke så god, som de siger, den er,« siger han til B.T. og understreger, at især dækningen var yderst problematisk:

»Den var så dårlig, at jeg ikke kunne komme på de lokale master, når jeg var til store arrangementer.«

Hvor Michael Nielsen kun nåede at være kunde hos Telenor i seks måneder, før han opsagde sit abonnement, ser det anderledes ud for 35-årige Kenni Panduro fra Vejle.

Han nåede at være kunde hos Telenor i næsten 11 år, før han i begyndelsen af i år fik nok af dækningen.

'Jeg betaler gerne lidt flere penge hos 3, som har en god service og et netværk, der virker,' skriver han i en mail og uddyber over telefonen:

»Jeg havde mange problemer med netværksforbindelsen hos Telenor. Det er fuldstændig håbløst,« siger han og fortsætter:

»Det er selvfølgelig ikke verdens største problem, men man vil jo gerne have, hvad man betaler for.«

Kenni Panduro skiftede Telenor ud med selskabet '3' tidligere i år.

Telenor mistede intet mindre end 36.000 mobilkunder i de første tre måneder af 2019, mens yderligere 12.000 har opsagt deres abonnement i de seneste tre måneder.

»Der er ingen tvivl om, at det betyder rigtig, rigtig meget,« siger teleekspert Torben Rune fra konsulentfirmaet Netplan.

Telenor udtaler selv til B.T., at kundeflugten blandt andet skyldes, at selskabet ikke har været gode nok til at markedsføre sig selv.

Den forklaring bakker teleekspert Torben Rune op om.

»De har hvilet på laurbærrene og ikke været dygtige nok til at fremhæve sig selv. De har levet en lukket og tryg tilværelse, og det kan man altså ikke gøre i telebranchen. Der er man nødt til at være oppe på beatet,« siger han.

For år tilbage strømmede små, billige teleselskaber ind på det danske marked, hvilket tvang de store selskaber til at sætte priserne ned.

I de senere par år er priserne stoppet med at falde, og det er dette faktum, som ifølge Torben Rune kan have været medvirkende til, at Telenor lænede sig tilbage.

»De har haft en forventning om, at konkurrencen ikke var så hård som tidligere, fordi priserne er fladet mere ud, men det kan man altså ikke bare gå ud fra,« siger teleeksperten og fortsætter:

»Kunderne skifter, selvom de kun kan spare en 50-øre.«

Torben Rune påpeger, at mobilkunder i dag fokuserer på flere ting end bare prisen pr. minut under et opkald.

»De leder efter selskaber med gode ydelser udenom mobiltelefonien. Det, der sælger abonnementer i dag, er pakker med f.eks. Spotify eller Netflix,« siger han og fortsætter:

»Det er altså det indholdsmæssige, man konkurrerer på, og ikke det telemæssige, og der kan det altså godt være, at Telenor ligger svagt i forhold til de andre. De har i hvert fald ikke formået at synliggøre, hvad de tilbyder i deres pakke.«