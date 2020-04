Mens coronakrisen sætter en stopper for de fleste menneskers sociale liv, søger flere end nogensinde selskab hos webcam-modeller.

En session med modellerne er faktisk blevet så populær, at der nu efterlyses flere, der har lyst til at sætte sig foran kameraet.

»Vi har mere travlt. Vi har flere brugere, og vores modeller bruger flere timer online end normalt,« forklarer pornomodel og indehaver af DK Production, Denise Klarskov, til TV 2 ØST.

Hun vurderer, at besøgstallet på hendes sider lige nu er 20 gange højere end normalt.

Denise Klarskov uddyber, at mens nogle kunder besøger hendes site for at udleve seksuelle fantasier og se 'analshows', er mange for tiden blot interesseret i at have nogen at snakke med.

Besøgtallet stiger altså på pornosiden, men det er ikke det eneste, der er anderledes, forklarer Denise Klarskov.

Arbejdspresset og efterspørgslen breder sig nemlig nu over hele dagen, og hvor besøgstallet før coronakrisen var lavt om formiddagen, kan der om formiddagen nu være rygende travlt.

Antallet er modeller er faktisk allerede steget under coronakrisen.