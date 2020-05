Lundbecks salg er gået frem under udbruddet af coronavirus, da patienter og lande har øget køb af medicin.

Det danske medicinalselskab Lundbeck havde fremgang i første kvartal, hvor salget er trukket op af, at der er købt mere ind til medicinskabet under udbruddet af coronavirus.

Salget er steget med otte procent til 4,56 milliarder kroner. Det viser Lundbecks regnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Lundbeck skriver, at det er svært at vurdere, hvor meget coronavirusset har påvirket.

- Efterspørgslen har været stærkt, men vi anerkender også, at vi har draget fordel af, at patienter har fået længere recepter og lageropbygning af produkter i mange lande på grund af Covid-19-pandemien, siger Deborah Dunsire, der er administrerende direktør for Lundbuck, i en kommentar til regnskabet.

Lundbeck udvikler og sælger medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Det gælder blandt andet depressioner.

/ritzau/