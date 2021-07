Hvem kunne tænke sig en ekstra skilling til sommerferien? Det kunne de fleste nok, og måske der rent faktisk er flere feriepenge på vej til dig.

En arbejdsgiver har nemlig lavet kuk i de indfrosne feriepenge, som mange ellers har fået udbetalt sidste efterår og her i foråret.

Det har man fundet ud af, efter Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet en sag mod Dansk Erhvervs Arbejdsgivere.

Her har arbejdsgiveren hævdet, at et ekstra tillæg til feriepengene ikke skulle udbetales i år, hvor vi overgår til et nyt feriesystem.

Det mente arbejdsgivere åbenbart kun skulle udbetales, hvis medarbejderne fratrådte. Det skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Men det er altså helt forkert. Tillægget skal fortsat udbetales.

Helt konkret kommer det til at gælde for lønmodtagere, der i deres overenskomst får et ekstra supplerende ferietillæg. Det betyder, at en masse danskere nu kan se frem til en ekstra pose penge – hvis man vel og mærke får et ekstra ferietillæg.

Måske du er en af dem? – Det kan i hvert fald være en god idé lige at finde ud af, om man er berettiget til et ekstra ferietillæg, og om man i så fald har fået det udbetalt.