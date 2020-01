De to medier Shero og Skærm, som Ekstra Bladet står bag, har stoppet sine aktiviteter på de to sites.

Det fortæller Ole Sloth, adm. redaktør hos Ekstra Bladet og direktør for selskabet Medieselskabet af 2017, som har stået bag de to medier, til Mediawatch.

Han oplyser også, at tre medarbejdere er fratrådt i forbindelse med lukningen.

Ekstra Bladet har beholdt de to brands, oplyser Ole Sloth.

Men aktiviteterne er altså indstillet, 'indtil vi beslutter noget andet'.

Medieselskabet af 2017's seneste årsregnskab, som dækkede 2018, viste et underskud på 3,5 mio. kr.

Begge medier blev sat i søen med en ambition om at nå et yngre publikum.

Med lukningerne sætter Ekstra Bladet og JP/Politikens Hus foreløbigt punktum for et forsøg på at opdyrke annonceindtægter på onlinemedier specifikt målrettet unge.