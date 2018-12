Bruttonationalproduktet steg med 0,7 procent i tredje kvartal viser endelig opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den økonomiske vækst var på 0,7 procent i tredje kvartal. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Der er tale om den endelige opgørelse, og den afviger ikke fra tidligere opgørelser.

- Det er især eksporten, der bidrager positivt til væksten, hvorimod forbrug og investeringer trækker ned. Både importen og investeringerne er kraftigt påvirket af et dyk i skibsinvesteringerne i tredje kvartal, skriver Danmarks Statistik om udviklingen.

Væksten har ikke fået meget hjælp fra privatforbruget. Det er sammen med eksporten den afgørende motor for dansk økonomi.

- Husholdningernes forbrug faldt med 0,1 procent i tredje kvartal. Der var et kraftigt fald i bilkøbet, mens forbruget af andre varer steg.

- Ses der bort fra bilkøbet, steg husholdningernes forbrug med 0,2 procent i tredje kvartal. Det offentlige forbrug faldt med 0,6 procent, skriver Danmarks Statistik.

En vækst på 0,7 procent er svag, ikke mindst med tanke på, at Danmark befinder sig i et opsving hvor flere og flere får et arbejde, boligpriserne har været stigende og formuerne ligeså.

Hos Arbejdernes Landsbank noterer økonom Anders Christian Overvad sig, at flere enkeltfaktorer har påvirket nøgletallet. De gør tallet mindre retvisende end tidligere.

Økonomen mener, at væksten reelt er tættere på to procent. Og der er samtidig god grobund for, at det kan fortsætte.

- De danske forbrugere har brugt opsvinget til at nedbringe deres gæld, og forbrugskvoten er historisk lav. Det betyder, at opsvinget i dag er mere robust end højkonjunkturen i 2004-2006.

- Tilbageholdenhed hos husholdningerne giver mulighed for at øge privatforbruget de kommende år, uden at det sætter privatøkonomien over styr, skriver Anders Christian Overvad.

Han forventer, at fremgangen kan fortsætte i flere år, hvis ikke udlandet kommer og vælter båden.

- De største risikofaktorer for dansk økonomi ligger i øjeblikket uden for landets grænser. Handelskrigen mellem USA og Kina ulmer stadig, og øget protektionisme udgør en betydelig risiko for en eksportafhængig økonomi som den danske, skriver økonomen.

/ritzau/