Danmark er for dårlige til at hente udenlandsk arbejdskraft, lyder det i ny kampagne fra fem eksportbrancher.

København. Der ligger milliarder af eksportkroners vægt bag en kampagne, der starter fredag, for at lempe kravene til at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Her går landbruget, lægemiddelindustrien, energisektoren, hotel- og restaurationsbranchen samt rederierne ud med et fælles opråb.

De ønsker at få det gjort nemmere at hente de personer, som virksomhederne ønsker at ansætte, til Danmark.

Det er brancheorganisationerne Landbrug & Fødevarer, Dif (lægemiddelindustrien. red), Dansk Energi, Horesta og Danske Rederier, der står bag kampagnen.

- Vi så gerne, at vi i Danmark fik en strategi for, hvordan vi skal sikre arbejdskraftudbuddet i fremtiden, skriver de fem brancheorganisationers direktører i en fælles udtalelse.

- Det kan gå mange veje gennem mere uddannelse, ved at se ud over Europas grænser, samt ved at mindske udfordringerne ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

- Og så er det afgørende, at vi gør det nemt for den rigtige udenlandske arbejdskraft at komme til Danmark og finde sig til rette her med bolig, familie og fritid.

Organisationerne fremhæver regnestykker fra de økonomiske vismænd, der viser et behov for at hente 70.000 udlændinge til Danmark frem til 2025, hvis den danske økonomi skal vokse i samme tempo som nu.

En af direktørerne, der står bag udtalelsen, er Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer.

- Ser vi få år tilbage, og ser hvor væksten har været i vores beskæftigelse, kommer den fra udenlandsk arbejdskraft, siger hun.

- Når vi ikke har flere hænder at sætte i sving, så kan vi selvfølgelig sætte ind med efteruddannelse, men det løser ikke problemet her og nu.

/ritzau/