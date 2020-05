Omkring 90.000 til 100.000 danskere, der lige nu er på lønkompensation, risikerer at miste sit job, hvis hjælpepakkerne slutter 8. juli.

Sådan lyder vurderingen fra en økonomisk ekspertgruppe, der er nedsat af regeringen, og som onsdag anbefalede, at man lader corona-hjælpepakkerne udløbe i juli.

Lige nu er lidt over 200.000 lønmodtagere sendt hjem på lønkompensation, og ekspertgruppen skriver i deres rapport, at de anslår, at mellem 105.000 og 115.000 af de hjemsendte vil være tilbage i job eller på vej tilbage som en del af den gradvise genåbning af samfundet.

Det skal dog med til det regnestykke, at der er tale om et 'groft skøn'.

Det vil ifølge ekspertgruppen stadig efterlade mellem 90.000 og 100.000 lønmodtagere, der nu anses for at være 'potentielt ledige'. Til dem skriver de:

'For denne gruppe anslås det, at arbejdsgiverne vil skulle træffe beslutning om, hvorvidt alle eller nogle af de hjemsendte medarbejdere skal afskediges, hvis lønkompensationen bortfalder'.

Derudover er der både studerende og pensionister, som er omfattede af lønkompensationsordningen, der også risikerer at miste deres job.

De vil ikke indgå i gruppen af registrerede ledige, men vil 'identificere sig selv som arbejdsløse, hvis de bliver afskediget', som ekspertgruppen formulerer det.

Ekspertgruppen, der består af tre professorer i økonomi, Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder, er af regeringen blevet bedt om at give input til udfasningen af corona-hjælpepakkerne.

Her kan virksomheder blandt andet få dækket faste udgifter og få lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.

Der er dog noget, der tyder på, at der er hjælp at hente til dem, der ovenpå gruppens anbefaling frygter for sit job.

Onsdag eftermiddag fortalte finansminister Nicolai Wammen (S) nemlig, at man er klar til at forlænge ordningen om lønkompensation til august. Det kan du læse mere om her.