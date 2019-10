I en rapport sætter Radio- og tv-nævnet spørgsmålstegn ved, om den nye Radio Loud vil opfylde mindstekrav.

Da Radio- og tv-nævnet i sidste uge skulle tage stilling til, hvilken radiostation der skal sende fra en ny, statsstøttet dab-kanal, var der flere uklarheder omkring ungdomsradioen Loud.

Radio Loud endte alligevel med at vinde udbuddet om den nye dab-kanal.

Ifølge Berlingske fremgår det af en evaluering fra Radio- og tv-nævnet, at nævnet tilsyneladende var i tvivl om, hvorvidt Radio Loud levede op til mindstekravene for at deltage i udbuddet.

Nævnet skriver blandt andet, at det flere steder i Radio Louds ansøgning ikke fremgår klart, om en række personer er tiltænkt en rolle på radioen.

- Nævnet har tillagt uklarheden negativ vægt, da det giver anledning til at betvivle Louds evne og mulighed for at opfylde minimumskrav til public service-virksomheden, lyder det.

Carina Risvig Hamer er lektor i udbudsret ved Syddansk Universitet. Hun mener, at det var en fejl, at Radio Loud fik lov at byde på dab-kanalen, uden at Radio- og tv-nævnet undersøgte sagen nærmere.

- Og hvis Loud ikke levede op til mindstekravene, burde de have været afvist, siger hun til Berlingske.

Også Ole Helby Petersen, der er professor og ekspert i offentligt udbud ved Roskilde Universitet, er forundret.

- Det ser umiddelbart besynderligt ud for mig, at man i virkeligheden kan stå tilbage med den tvivl, om byderen lever op til de minimumskriterier, som normalt er den juridiske forudsætning for, om tilbuddet overhovedet skal behandles eller om det skal smides ud, siger han til Berlingske.

Via en pressemedarbejder forklarer sekretariatet for Radio- og tv-nævnet i et skriftligt svar til Berlingske:

- Radio- og tv-nævnet finder samlet set, at de ledelses- og medarbejdermæssige kompetencer ligger på niveauet lige over tilfredsstillende, hvilket er udtryk for, at nævnet vurderer, at det samlet set er realistisk, at Loud vil opfylde minimumskravene til public service-virksomhed.

/ritzau/