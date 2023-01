Lyt til artiklen

De store prisfald, som Tesla fredag rullede ud i Danmark, vil slå bunden ud af brugtvognsmarkedet.

Sådan lyder vurderingen fra Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom i FDM.

»Jeg tror, at vi kommer til at se nogle drastiske prisfald på brugtvognsmarkedet,« siger han til Finans.dk:

»Overordnet er det godt for forbrugerne, men for nuværende bilejere og forhandlere betyder det her, at de kigger ind i store værditab.«

Uden varsel satte elbilsgiganten Tesla fra morgenstunden priserne ned med op til lige knap 130.000 kroner på de to populære modeller, Model 3 og Model Y.

Det vil sige, at spritnye varianter af modellerne fra fredag koster mindre, end eksempelvis brugtbilsprisen torsdag var på et år gamle modeller.

»Så er der selvfølgelig ikke et argument for at købe de brugte biler. Det er en alvorlig sag for dem,« siger Jan Lang, markedsanalytiker i Bilbasen, til Berlingske:

»Tesla Y er den tredje mest solgte elbil i andet halvår af 2022, og de købere må imødese et alvorligt værditab. Det eneste gode råd er at beholde bilen så længe, at tabet fordeler sig over tid.«

Det er Model Y og Model 3, der fredag er blevet sat voldsomt ned i pris. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Også i en stribe andre lande har Tesla i de seneste dage sat priserne ned. Det er sket i blandt andet Kina, Tyskland og USA.

Årsagen skulle ifølge iagttagere være, at elbilsfabrikanten har fået øget produktionen af biler ikke mindst ved hjælp af nye europæiske fabrikker.

Ifølge Teslas hjemmeside ser de nye priser på de to nedsatte modeller nu sådan ud: