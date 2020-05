Syv virksomheder, der ifølge eksperter er designet til at undgå at betale skat i Danmark, får coronahjælp.

Penge fra statslige hjælpepakker kan ende i lommerne på virksomheder i skattely. Det vurderer to eksperter i skatteregler ifølge TV2.

Eksperterne peger blandt andet på syv virksomheder med selskabskonstruktioner, som er designet til ikke at betale skat i Danmark. De har alle syv modtaget penge fra hjælpepakkerne.

Virksomhederne er Synoptik, Sportsmaster, Babysam, Gate Gourmet, Lagkagehuset, Euro Cater og BC Hospitality Group.

Den ene af de to eksperter er Christian Amby, som er medlem af Skatterådet og ekstern lektor på CBS. Han har gennemgået virksomhedernes konstruktioner og regnskaber.

Hans konklusion er, at de alle har konstruktioner, hvis "umiddelbare formål er at undgå at betale skat af udbytte til de udenlandske ejere", skriver TV2.

18. april blev Folketingets partier ellers enige om, at hjælpepakkerne ikke skulle udbetales til virksomheder med "base i skattely", som det lød i aftalen.

Når virksomhederne kan modtage hjælp trods forbindelse til skattely, skyldes det Folketingets definition af et skattely.

Den henviser til EU's sortliste over lande i skattely. Ifølge TV2 mener flere eksperter, at den er mangelfuld.

Den anden forsker, som TV2 har talt med, er Ludvig Wier, der er forsker på universitetet Berkeley i USA. Han oplyser, at der i alt bliver profit fra Danmark til udenlandske skattely for cirka 33 milliarder kroner om året.

Det betyder, at Danmark taber skatteindtægter for over syv milliarder kroner årligt.

Størstedelen af det tab sker til Holland, Irland og Luxembourg, hvorfra virksomhederne kan sende profitten videre til andre lande uden beskatning. Disse lande er ikke på EU's sortliste.

TV2's gennemgang viser, at 247 af de selskaber, som har fået del i hjælpepakkerne, i sidste ende er helt eller delvist ejet af selskaber i lande, som eksperter definerer som skattely.

Det drejer sig både om Bermuda og De Britiske Jomfruøer, men også eksempelvis Holland.

