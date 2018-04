Striden om at få betalt frokostpause skrevet ind i overenskomsterne er tæt på spild af tid, mener eksperter.

København. Et krav om betalt frokostpause har været et af de helt centrale stridspunkter i de forhandlingerne om de offentlige overenskomster.

Men faktisk er det slet ikke nødvendigt at få kravet ind i en overenskomst for at være sikker på en betalt spisepause.

Det siger eksperter til Jyllands-Posten.

Blandt dem er Ole Hasselbalch, der er arbejdsretsjurist og professor emeritus fra Aarhus Universitet.

Han vurderer, at lønmodtagerne i staten har en god sag, hvis spørgsmålet om en betalt spisepause skulle ende i en faglig voldgift, så længe der er tale om kutymer og lokalaftaler, som har fungeret i en årrække.

En gruppe fagforbund accepterede tirsdag en tekst fra arbejdsgiverne, om at de vil vejlede regionerne om, at spisepausen skal medregnes i arbejdstiden.

Og det burde være nok til at sikre retten til en betalt frokostpause, mener Ole Hasselbalch.

- Hvis arbejdsgiveren udsender en vejledning, er det sådan, det er. Så kan arbejdsgiveren ikke bagefter gå i retten og sige det modsatte, og han kan heller ikke bare udsende en ny vejledning, siger han til Jyllands-Posten.

Arbejdsretsadvokat Peter Herskind mener også, at medarbejderne står godt med tirsdagens aftale.

- Man skal selvfølgelig have løn, når man står til rådighed, uanset om man bliver forstyrret hver dag i sin spisepause, eller om man kun bliver det en gang imellem.

- Og i tilfælde af at det bliver en arbejdsretlig sag, er en kutyme et rigtig godt argument for, hvorfor man skal have løn, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/