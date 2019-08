At Danmarks dynekonge, Lars Larsen, der sov stille ind mandag, var en fremragende købmand, kan der næppe herske tvivl om.

Men Larsen var ikke bare fremragende. Han var enestående og faktisk nok Danmarks bedste købmand nogensinde.

Det mener forfatter og tidligere erhvervsjournalist Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste familier – herunder Lars Larsen.

»Der har selvfølgelig været andre store købmænd som Herman Salling. Men der er den store forskel, at Lars Larsen starter som ekspedient og har nul kroner. Det gjorde Herman Salling ikke. Han havde noget familiekapital i ryggen, så derfor vil jeg mene, at Lars Larsen er den største nogensinde,« siger Søren Jakobsen.

Der er da nogle, der har hentydet til, om jeg har fået storhedsvanvid. Men nej, det er simpelthen en nødvendighed (at udvide, red.). Verden bliver mindre og mindre, og så skal man altså blive større og større for at kunne klare konkurrencen Lars Larsen i interview med B.T. i 2017

Lars Larsen kom fra fattige kår. Han voksede op hos en enlig mor og startede sin karriere som madrassælger, før han i 1979 åbnede sin første butik. Angiveligt tog han lån i sin bil for at få råd til at åbne den første butik.

»Der er ikke nogen andre eksempler, som jeg kan finde på stående fod, hvor en mand, der må belåne sin bil for at starte en forretning, ender med at være mangemilliardær. Der er ikke mange af den slags. Han er på den måde enestående. Han er virkelig 'selfmade',« fortæller Søren Jakobsen.

Allerede ved åbningen af sin første butik fortalte Lars Larsen, at han havde planer om, at det skulle blive en kæde med 40 butikker. Målet blev nået, og kort efter blev de 40 til 500 og derefter 1000. I dag har Jysk over 2800 butikker i 52 lande.

En af årsagerne til Lars Larsens succes er ifølge professor i økonomi ved Aalborg Universitet Anders Drejer, at købmanden aldrig stillede sig tilfreds. Han ville altid videre.

Lars Larsen var en enestående købmand, mener eksperter. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Larsen var en enestående købmand, mener eksperter. Foto: Henning Bagger

»Larsen havde kæmpe ambitioner til sin død. Og han tænkte altid på, at virksomheden skulle videre,« fortæller Anders Drejer, der i forskningsmæssig sammenhæng har beskæftiget sig med netop Jysk.

»I sin praksis var han en fantastisk købmand. Han tog til Kina og fandt billige ting, og så tog han herhjem og solgte dem en lille smule dyre. Der er en historie om, hvordan Lars Larsen forklarede, at man kan sælge et viskestykke til otte kroner og tjene penge: »Ja, man det kan du, hvis du selv gav 15 øre for det,« har han forklaret. Og det fik han på en eller anden måde en hel organisation til at forstå,« fortæller Anders Drejer, der også fremhæver, at der er en speciel ånd i Jysk, hvor man selv sørger for at uddanne medarbejderne opad i systemet.

Selv fortalte købmanden i et interview med B.T. i 2017, at han drømte om, at Jysk en dag skulle blive lige så stor som Ikea.

»Der er da nogle, der har hentydet til, om jeg har fået storhedsvanvid. Men nej, det er simpelthen en nødvendighed (at udvide, red.). Verden bliver mindre og mindre, og så skal man altså blive større og større for at kunne klare konkurrencen,« forklarede købmanden.

Der flages på halv hos Jysk mandag den 19. august, efter at Lars Larsen stille er sovet ind. Foto: Henning Bagger Vis mere Der flages på halv hos Jysk mandag den 19. august, efter at Lars Larsen stille er sovet ind. Foto: Henning Bagger

Ifølge Søren Jakobsen er der ingen tvivl om, at Lars Larsen så Ikeas grundlægger, Ingvar Kamprad, som sit store forbillede:

»Han nåede så ikke selv helt så langt, men han nåede jo meget langt,« siger Søren Jakobsen

Både Anders Drejer og Søren Jakobsen mener, at Lars Larsen er en købmand, som de fremtidige generationer kan lære meget af:

»Han er et fantastisk bevis på, at man sagtens selv kan gøre det godt i Danmark,« siger Søren Jakobsen.