Flere kendte investorer er de seneste måneder gået ud og advaret om et gigantisk krak.

Analysen lyder på, at aktiemarkedet lige nu er i en boble, hvilket betyder, at aktiekurserne er for høje. Og den boble er nu ved at briste, frygter mange, skriver CNBS.

Hvis det sker, kan det udløse et børskrak.

Dan Suzuki er IT-chef og formand i investeringsvirksomheden Richard Bernstein Advisors. Han siger til mediet CNBS, at det meget muligt er tech-markedet, der får flere og flere revner.

Især fredag ​​faldt teknologibørsen Nasdaq drastisk og efterlod den værste måned siden 2008. Børsen kom sig dog igen mandag.

Suzuki mener dog alligevel, at det ikke er et tegn på, at man kan ånde lettet op.

»Gå tilbage i tiden og se på boblerne gennem historien. Det sker ikke, at der er en blød korrektion, der så sætter fuld fart på seks måneder senere. Du ser typisk en enorm korrektion på 50 procent eller mere. Og det fører typisk til en overreaktion,« siger han,

Advarslen fra Suzuki kom inden, at USAs centralbank (Fed) onsdag aften, dansk tid, annoncerede en rentestigning på såkaldte 0,50 procentpoint.

Feds opgave er at berolige den amerikanske økonomi for at kontrollere inflationen, men ikke så meget, at den tipper ind i recession – altså en periode med økonomisk nedgang.

Den tidligere Fed-vicepræsident Roger Ferguson siger til CNBC, at han forventer, at recessionen indtræffer næste år, men at han håber, den er mild.

Men allerede nu er rentestigninger altså en kendsgerning, og flere spår, at Fed onsdag hæver styringsrenten med 0,5 procent. Flere mener også, at der kommer en yderligere rentestigning på 0,75 procent i juni.