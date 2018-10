Lavprisselskabet Norwegian har store problemer. Ja, så store, at flyselskabets pengekasse risikerer at blive gabende tom i den nærmeste fremtid.

'Norwegian ser ud til at løbe tør for kontanter ved priser på flybrændstof på 700 dollar per ton,' skriver den schweiziske bank Credit Suisse ifølge det norske nyhedsbureau TDN Finans.

Skrækscenariet kan blive til virkelighed for Norwegian, der i 2016 var det flyselskab med næstflest afgange fra Københavns Lufthavn.

For brændstofprisen ligger netop nu på 780 dollar per ton - og Norwegian har ifølge det danske branchemedie Check-In.dk kun betalt for 22 procent af det forventede brændstofforbrug for resten af 2018.

Det amerikanske finanshus Bernstein ser også store udfordringer for Norwegian.

Bernstein mener, at krisen i det norske lavprisselskab er så dyb, at det må afbryde sine aftaler med långiverne. Og det vil få pengene til at fosse ud af Norwegians i forvejen slunkne kasse.

»Det er dog ikke en endegyldigt, at selskabet vil gå konkurs,« siger Bernsteins analytiker Daniel Roeska til Wall Street Journal ifølge TDN Finans.

Han mener, at Norwegian kan redde sig ud af den alvorlige situation ved at sælge nogle af de fly, selskabet har bestilt og finde finansiering til de resterende. På den måde kan det store lavprisselskab få egenkapital nok til at sikre de livgivende låneaftaler og finansiere driften for 2019.

Norwegians problemer stammer ifølge Daniel Roeska fra en fejlslagen satsning på langdistanceture og de galopperende prisstigninger på flybrændstof.

Aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Petersen, som følger flyaktierne tæt, er enig i, at Norwegian trods de alvorlige problemer holder skindet på næsen.

»Uden kapitalforhøjelsen tidligere på året, ville Norwegian ikke have været i stand til at flyve videre på samme niveau som tidligere. Selskabet er stadig i en stor indtjeningsmæssig krise, men jeg er overbevist om, at man kan finde de penge, der skal til, så selskabet kan flyve videre,« siger Jacob Petersen til Check-In.dk.

Norwegian-aktien er i løbet af den seneste måned faldet med næsten 25 procent på børsen i Oslo.

Flere andre flyselskaber er røget ind i alvorlige problemer på grund af den hårde konkurrence og de stigende brændstofpriser. For blot to uger siden gik det islandske lavprisselskab Primera Air konkurs.