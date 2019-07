Torsdag skete det igen.

Den spanske netavis OK Diario bragte seneste nyt fra rygtebørsen om salget af det norske flyselskab Norwegian.

På baggrund af anonyme kilder skrev avisen, at International Airlines Group, der ejer British Airways og Iberia, vil byde 1,1 milliarder euro - 8,2 milliarder kroner - for Norwegian.

Sidste år forsøgte IAG også at købe Norwegian. Dengang lød rygtet, at man ville give lidt over 12 milliarder kroner for selskabet, der har 153 destinationer i kataloget.

Fakta om Norwegian Selskabet blev grundlagt i 1993 og startede med norske indenrigsflyvninger, men begyndte op gennem 00'erne også at flyve rundt i Europa. Norwegian etablerede sig i København i 2008 efter Sterlings konkurs. Norwegian er i dag det femtestørste lavprisselskab i verden, det tredjestørste lavprisselskab i Europa og det søtrste af alle flyselskaber i Skandinavien. Selskabet har omkring 10.000 ansatte og omsatte i 2017 for knap 24 milliarder danske kroner. Norwegian beflyver 500 ruter til 152 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Singapore, Argentina, Caribien, USA og Sydamerika. Selskabet gjorde alvor af planer om langdistanceruter i sommeren 2013 med ruter til New York og Bangkok fra Oslo. Siden har selskabet udvidet antallet af de lange ruter fra Norden. Kilder: Norwegian, check-in.dk og Ritzau.

Og dengang sagde Norwegian pænt nej tak til at lade sig sælge. I stedet rejste selskabet tre milliarder norske kroner hos aktionærerne.

Opkøbshistorien fra den spanske avis sendte - som altid med den slags - Norwegian-aktien i vejret på børsen i Oslo, hvor den fredag røg op med 7,7 procent og blev det mest handlede papir.

Men hvorfor vender rygterne nu tilbage?

Og er det overhovedet realistisk, at IAG overtager Norwegian, når selskabet tidligere har sagt nej?

Lad os begyndte med det første. En del af svaret er formalia.

IAG, der er noteret på børsen i London, er underlagt de britiske regler, som siger, at en mulig køber må vente seks måneder med at komme med et nyt bud. De seks måneder er gået den 24. juli.

Det er dog næppe hele forklaringen, vurderer luftfartsanalytiker hos Sydbank, Jacob Pedersen.

»Det var ikke lang tid, der var på ro på i forhold til IAG,« siger han og uddyber:

Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos ved Norwegian pressemøde i Københavns Lufthavn i 2015. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

»Rygterne kan opstå ud af mange ting. Jeg undrer mig meget over, at det kommer så hurtigt - når IAG flere gange har sagt, at man ikke er interesseret, og når Norwegian reelt ikke har været til salg,« siger han til B.T.

En del af forklaringen på vrangviljen mod et frasalg hedder Bjørn Kjoos.

Den karismatiske administrerende direktør skabte Norwegian i 2002, og han render ikke sådan lige af pladsen.

Får piben en dag en anden lyd, har vi dog en helt ny situation.

Det behøver ikke være mere komplicereret end at selskabet fortsat ikke kan tjene penge, og at man ikke vurderer, man igen kan gå i aktiemarkedet og bede om flere penge Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker, Sydbank

»Kommer Norwegian en dag og siger, at man gerne vil sælges, vil IAG være interesseret. Det vil Lufthansa formentlig også, selv om selskabet har meldt ud, at det holder igen med opkøb,« siger han.

Hvad skal der til for at Norwegian ændrer holdning?

»Det behøver ikke være mere komplicereret, end at selskabet fortsat ikke kan tjene penge, og at man ikke vurderer, man igen kan gå i aktiemarkedet og bede om flere penge. Så kan det være nødvendigt at lade nogle andre overtage. Det vil være en vældig ærgerlig udvikling for Bjørn Kjoos.«

Torsdag fremlægger Norwegian halvårsregnskab. Det vil Jacob Pedersen og andre analytikere nærlæse med stor interesse.

Her vil det komme for en dag, om Norwegian for første gang siden 2016 tjener penge - og hvor meget det kommer til at koste selskabet, at de nye Boeing 737 MAX-fly har været omfattet af et flyveforbud efter to styrt.

Men selv om det fortsat viser sig at gå skidt for selskabet, vurderer Jacob Pedersen ikke et snarligt salg til IAG som særlig sandsynligt.

»Der er ikke noget, der er umuligt, men det vil være meget mærkeligt, hvis IAG kommer ridende ind over dørtærsklen nu som den store frelser,« siger han.

Herhjemme har Norwegian ruter fra både Aalborg, Billund og København.