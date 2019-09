Podimo har store ambitioner, som ifølge en ekspert bliver lettere at indfri ved også at satse på udlandet.

Selv om mange i Danmark lytter til podcast, så er den danske andedam ikke meget større, end at det kan være svært at få 200.000 til at betale for at lytte til de digitale lydudsendelser.

Sådan lyder vurderingen fra marketing- og podcastekspert Eric Ziengs, efter at den danske podcast-platform Podimo tirsdag er blevet lanceret.

Det er sket med en ambition om at få mere end 100.000 betalende abonnenter, som på sigt gerne må udvikle sig til det dobbelte.

- Podimo har et godt stykke arbejde foran sig for at nå 200.000 betalende abonnenter på podcasts, som jo ellers normalvis er gratis.

- Jeg tror godt, at de kan gøre det, men de skal virkelig arbejde hårdt - især hvis de kun er i Danmark, siger Eric Ziengs.

Hos Podimo fortæller medstifter Morten Strunge, at selskabet ud over en masse dansksproget indhold også satser på engelsksproget indhold.

Det skyldes ifølge ham, at selskabet ikke kun vil være et dansk medie.

