Uret tikker for det danske rejseklenodie Spies.

Hvis der er ikke sker noget inden for ganske få dage. Så kan det være endegyldigt slut. Også selvom Spies i sig selv er en sund forretning.

Sådan lyder vurderingen fra aktie- og investeringsekspert Jacob Pedersen fra Sydbank efter Spies' britiske moderselskab, Thomas Cook, er røget under konkursbehandling.

»Spies skal videreføres hurtigst muligt, ellers går det galt. Inden for få dage skal der komme en melding om, at deres drift fortsætter, ellers kan det være slut for evigt,« siger Jacob Pedersen.

Han henviser til, at der i øjeblikket arbejdes på højtryk hos Spies for at fortsætte driften i selskabet. Og det betyder, at der skal sælges rejser - og det skal gå stærkt. For hvis der går for mange dage, hvor Spies ikke sælger, så finder kunderne et andet sted at gå hen.

Hos Spies fortæller direktør Jan Vendelbo, at det danske datterselskab til Thomas Cook ikke er konkurs - kun moderselskabet. Og derfor arbejder man på at få en afklaring hurtigt. Ikke mindst når det gælder flysituationen.

Spies får nemlig fly fra Thomas Cook Airlines Scandinavia - et selskab direkte under det konkursramte moderselskab. Og derfor kommer ingen af selskabets betalende kunder på vingerne mod deres feriedestination mandag.

Ifølge Jacob Pedersen, så bør der være interesserede købere til Spies, som godt kan leve videre, selvom moderselskabet går konkurs.

Spies regnskabsresultater Spies har i en årrække leveret overskud. Sådan ser den danske virksomheds overskud ud år for år: 2013/14 - 60.538.000 kroner.

2014/15 - 66.150.000 kroner

2015/16 - 48.927.000 kroner

2016/17 - 26.107.000 kroner

2017/18 - 11.498.000 kroner Kilde: Virk

»Blot fordi Thomas Cook går konkurs, så er det ikke en-til-en lig med, at Spies også gør det. Spies har lavet overskud i mange år og er et sundt selskab. Samtidig må man forvente, at der er en masse kreditorer i moderselskabet, som gerne vil have værdi ud af konkursboet - og her er Spies et oplagt salgsemne, da det går godt i selskabet,« siger Jacob Pedersen.

Selvom Spies har potentiale, så er det dog langt fra sikkert, at selskabet overlever.

En ubekendt faktor i regnestykket er nemlig, hvor mange penge Spies har sendt mod moderselskabet i England - det er nemlig penge, det langt fra er sikkert, de ser igen.

»Spies er et rejseselskab, der kan levere overskud. Det er ikke tilfældet alle steder. Men samtidig har de sendt op mod 400 millioner kroner til Thomas Cook. Og det er ikke garanteret, de kan få dem tilbage. Og så er det lige pludselig en anden situation,« siger Jacob Pedersen.

Rejseselskabet Thomas Cook er gået konkurs. (Arkivfoto) Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Rejseselskabet Thomas Cook er gået konkurs. (Arkivfoto) Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Meldingen hos Spies lyder mandag, at man arbejder 'febrilsk' på at få fly i luften, så de mange tusinder af danske kunder kan blive serviceret. Samtidig har man lukket for salget af pakkerejser mandag.

Og derfor er tiden vigtigt, forklarer Jacob Pedersen.

»Der skal ikke gå mange dage, før de melder noget ud. De bliver nødt til at få solgt nye rejser hurtigt. Og de bliver nødt til at få fly i luften,« siger Jacob Pedersen.

»Men jeg kan ikke forestille mig andet end, at Thomas Cook vil forsøge at sælge Spies,« uddyber han.

Tidligere på året kom det frem, at den britisk-svenske investeringsselskab Triton var kommet med et bud på Thomas Cooks nordiske enheder - heriblandt Spies. Det bud blev på tidspunktet ikke til noget.

En række eksperter i Norden regner det dog ikke for usandsynligt, at Triton vil komme med et nyt bud - hvilket kan betyde, at Spies og de nordiske søsterselskaber Ving (Norge og Sverige) og Tjäreborg (Finland) kan overleve.

B.T. har bedt Triton om en kommentar til, hvor vidt man fortsat er interesseret i Thomas Cooks nordiske enheder.

I skrivende stund er Triton ikke vendt tilbage.